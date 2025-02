– Så kan man spekulere i hvorfor. Er det svakere etterspørsel, eller ønsker kundene mer kontraktsseismikk? I sum tror jeg likevel dette er på den negative siden. Oljeselskapene ser ikke ut til å øke leteinvesteringene – de flater ut eller faller. Dette skulle tilsi at etterspørselen etter seismikk i beste fall flater ut, sier han videre.

Flater ut

Carnegie-analytikeren tror TGS vil få en EBITDA på linje med konsensus i fjerde kvartal.

Han tror imidlertid selskapets multiklientinvesteringer i 2025 vil havne godt under konsensusforventningene. Selv venter han investeringer på rundt 350 millioner dollar i år, ned fra rundt 430 millioner i fjor.

– Selv om vi venter en vekst i salget av streamer- og OBN-kontrakter på henholdsvis 15 og 8 prosent på årsbasis i 2025 på grunn av økt volum, ser vi en nedsiderisiko for prisingen hvis konkurransen tar seg opp, ettersom veksten i både oppstrøms- og leteinvesteringer ser ut til å avta og flate ut i 2025, forklarer han.

Fosså estimerer at TGS’ inntekter vil falle 8 prosent i år i forhold til i fjor, delvis som følge av lavere multiklientinvesteringer. Dette er også er et stykke under konsensusforventningene.

Med dette som bakgrunn opprettholder Carnegie-analytikeren sin hold-anbefaling på TGS-aksjen, men nedjusterer kursmålet fra 125 kroner til 105 kroner.

Tirsdag ettermiddag faller TGS-aksjen 3 prosent til 111,50 kroner. Aksjen er ned 1,7 prosent så langt i år, etter å ha falt 9 prosent den seneste måneden.

Flertallet av analytikerne har imidlertid en kjøpsanbefaling på TGS – nærmere bestemt syv stykker. To har en hold-anbefaling og to selg. Det gjennomsnittlige kursmålet er 135 kroner, tilsvarende 21 prosent over tirsdagens kurs.

