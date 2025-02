Tirsdag møttes USA og Russland i Riyadh for å diskutere muligheter for å avslutte krigen i Ukraina.

Onsdag skriver Goldman Sachs at en potensiell våpenhvile i Ukraina, samt eventuelle lettelser i sanksjonene mot Russland, sannsynligvis ikke vil føre til en betydelig økning i Russlands oljeproduksjon.

– Vi mener at Russlands råoljeproduksjon er begrenset av OPEC+ sitt produksjonsmål på 9,0 millioner fat pr. dag, snarere enn de nåværende sanksjonene, som påvirker destinasjonen, men ikke volumet av oljeeksporten, heter det fra analytikere hos Goldman.

Ser 79 dollar fatet i februar

Oljekartellet OPEC+ har lenge planlagt en produksjonsøkning, men har gjentatte ganger utsatt den for å støtte oljeprisen. Opprinnelig var målet å øke produksjonen med 180.000 fat per dag allerede i oktober i fjor.

Mandag rapporterte Bloomberg at OPEC+ vurderte nok en utsettelse av produksjonsøkningen i april. Kort tid etter avviste imidlertid Russlands visestatsminister Alexander Novak dette og uttalte at slike diskusjoner ikke har funnet sted.

Goldman antar at OPEC+ sannsynligvis vil utsette den planlagte gradvise økningen i oljeproduksjonen til juli i år.

Storbanken venter at nordsjøoljen vil opp til 79 dollar fatet senere denne måneden. Onsdag omsettes et fat (spot) for 76,34 dollar pr. fat