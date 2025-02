Selskapet peker på et sterkt kontraktssalg med høy aktivitet innen havbunnsnoder, der en overvekt av skipene var allokert til kontraktsseismikk i kvartalet. Det såkalte multiklientsalget var drevet av høye forhåndsforpliktelser knyttet til pågående multiklientprosjekter og økt salg fra multiklientbiblioteket.

– Jeg er fornøyd med de sterke resultatene i fjerde kvartal og for 2024. Multiklientvirksomheten vår gjorde det bra, og oppnådde et forhold mellom salg og investeringsgrad på 2,2 for året. OBN-segmentet fortsatte sin sterke utvikling, og NES-virksomheten opplevde betydelig vekst, sier TGS-sjefen.

– Med flere kontraktstildelinger i siste del av året, lyktes vi med å bygge opp en robust ordrebok for skipene inn i 2025, legger Johansen til.

Han mener 2024 har vært et transformasjonsår, og at selskapet «er godt posisjonert for fremtiden».

– Udramatisk

Når det gjelder 2025, så venter TGS multiklientinvesteringer på 425–475 millioner dollar for året som helhet. I fjor var dette på 425 millioner dollar.

Vedlikeholdsinvesteringene i år ventes til 150 millioner dollar, mens selskapet ser for seg brutto driftskostnader på 1,05 milliarder dollar.

– Rapporten var relativt udramatisk, sier analytiker Christopher Møllerløkken i SpareBank 1 Markets.

Initielt oppfattet han kostnadsguidingen fra selskapet som positiv, men etter å ha hørt Johansen forklare tallene så han at de ikke var helt sammenlignbare med sine egne.

«Den direkte konsekvensen er at vi trolig ikke kommer til å endre kostnadsestimatene mye for 2025. Med resten av 2025-guidingen i nærheten av våre tall, anser vi TGS-rapporten som nøytral,» skriver han i en oppdatering i etterkant.

Analytiker Steffen Evjen i DNB Markets peker på blandede resultater med svak kontantkonvertering, og en 2025-guiding som stort sett var i tråd med hans forventninger.

«Selv om EBITDA i fjerde kvartal stort sett var på linje med forventningene, tror vi investorene vil fokusere på den litt svake miksen og den svake kontantkonverteringen. Vi tror også at guidingen for 2025 og første kvartal var litt på den myke siden, noe som sannsynligvis vil utløse litt negative estimatrevisjoner,» skriver han i en oppdatering.