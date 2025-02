Millionsmell for Sveaas-rederi

– I fjerde kvartal var markedsforholdene volatile, men generelt nedadgående, sier konsernsjef Trond Myklebust i kvartalsrapporten som Viking Supply Ships la frem torsdag.

Christen Sveaas' rederi kunne vise til driftsinntekter på 94 millioner svenske kroner i fjerde kvartal i fjor – en kraftig oppgang fra tilsvarende periode året før.

Økte kostnader bidro imidlertid til negative driftsresultater og et regnskapsmessig underskudd etter skatt på 91 millioner svenske kroner, inkludert ikke-videreført virksomhet. Dette er omtrent på linje med resultatet et år tidligere.

For 2024 som helhet hadde rederiet et overskudd på 111 millioner svenske kroner, opp fra minus 88 millioner.

Myklebust peker på et svakere marked og press nedover på ratene for ankerhåndteringsskipene i Nordsjøen, selv om det mot slutten av kvartalet var en liten økning i aktiviteten på norsk side.

Det er det Christen Sveaas-dominerte rederiet Sea1 Offshore som drifter skipene for Viking Supply Ships. I fjerde kvartal oppnådde Viking Supplys ankerhåndteringsskip en gjennomsnittlig dagrate på 36.200 dollar, ned fra 44.600 dollar i samme periode året før. Den gjennomsnittlige flåteutnyttelsen var 46 prosent (33 prosent).

Sea1 Offshore og Viking Supply Ships har blant annet sammen sikret seg et oppdrag for tre AHTS-er i Australia som vil kunne summere seg til mellom 570 og 1.000 skipsdøgn. Oppstart er nå i første kvartal.

Generelt økende aktivitet

– Vi forventer at AHTS-markedet i Nordsjøen i første kvartal vil oppleve den typiske sesongmessige effekten av den svakere vinterperioden, med tidvis oppgang i ratene. Prosjektutsiktene for 2025-sesongen, og en forventet økning i antall semirigger på norsk side, ser lovende ut for for segmentet av større AHTS-fartøyer, sier Myklebust i rapporten.

Han peker på at markedet generelt er påvirket av økende global aktivitet, ettersom etterspørselen etter fartøyer i andre regioner trekker kapasitet bort fra Nordsjøen.

– I de kommende årene forventer vi økende etterspørsel utenfor Nordsjøen, drevet av økende riggaktivitet, FPSO-installasjoner og nedstengning, vedlikehold av fortøyningssystemer, flytende vindstøtte og en rekke andre prosjekter.