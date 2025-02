– Tildelingen av disse kontraktene viser Soiltechs evne til å vokse, drevet av vår operasjonelle dyktighet og vårt fokus på teknologiforbedring, sier Jan Erik Tveteraas, adm. direktør i Soiltech.

Soiltech beskrives som en teknologibasert totalleverandør av avfallshåndtering innen blant annet olje- og gassektoren. Soiltech håndterer, behandler og resirkulerer forurenset vann (slop) og borekaks. Soiltechs teknologi og løsninger er mekaniske og uten bruk av kjemikalier.

Fjerde kvartal oppgis å være et svært sterkt kvartal for Soiltech. Omsetningen passerte for første gang 80 millioner kroner, med en justert EBITDA på over 25 millioner kroner.

Soiltech (Mill. kr) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 80,7 58,0 Driftsresultat 18,6 17,4 Resultat før skatt 15,3 14,8 Resultat etter skatt - -

Den sterke utviklingen ble drevet av en vekst i etterspørselen etter tjenester for håndtering av fast avfall, skriver selskapet i en børsmelding. Høy kapasitetsutnyttelse blant personell styrket resultatene.

For 2024 som helhet leverte Soiltech en omsetningsvekst på 20 prosent, som sies å være i tråd med selskapets historiske veksttrend. Omsetningen nådde 274 millioner kroner.

Tveteraas viser til at tre nye kontrakter er tildelt for 2025: OMV Petrom (Transocean Barents), Equinor (Grane) og Northern Ocean (Deepsea Bollsta).

– Vi er i en utmerket posisjon til å videreutvikle virksomheten og fortsette å levere verdi til våre kunder. Når disse prosjektene starter opp i løpet av 2025, forventes de å bidra med mer enn 100 millioner kroner til vår topplinje på årsbasis, sier Soiltech-sjefen.