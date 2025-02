Bygger enda et nytt subseaskip

Eidesvik Offshore har allerede et konstruksjonsskip under bygging i partnerskap med Agalas ved Sefine Shipyard i Tyrkia, og nå bestilles det enda ett ved samme verft.

– Vi leverer på vår vekststrategi, og er glade for å kunne annonsere nok et nytt tilskudd til flåten, sier adm. direktør Helga Cotgrove i Eidesvik Offshore i en melding fra selskapet.

Prisen er ikke oppgitt, men det første skipet som ble bestilt for et år siden hadde en prislapp på rundt 81,5 millioner euro, eller drøyt 900 millioner kroner med dagens valutakurs.

Det opplyses imidlertid at skipet finansieres med rundt 70 prosent gjeldsfinansiering fra SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SMN og Eksfin, og resten egenkapital.

To tredjedeler av fartøyet vil være eid av et selskap som eies av Eidesvik og Agalas, og én tredjedel av Reach Subsea. Fra før eier Eidesvik ett fartøy i samarbeid med Reach Subsea og et annet sammen med Agalas.

I meldingen skriver Eidesvik Offshore videre at nybygget gir «støtte til den økende etterspørselen etter fartøyer i subsea- og offshore fornybarmarkedene».

Konstruksjonsfartøyet, som blir 100 meter langt og har plass til 100 personer, er planlagt levert våren 2027, og er designet for å utføre for inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeider (IMR).

Ved levering vil det gå inn på en fem år lang kontrakt med Reach Subsea, med opsjoner på to ettårige forlengelser.

Ifølge partnerne er skipet designet for være blant verdens mest miljøvennlige fartøyer innenfor sine driftsområder, og vil bli utstyrt med et batteri-hybridsystem og dual-fuel-motorer som kan operere på metanol eller diesel.

Det får også en 150 tonns bølgekompenserende kran og et dekksareal på omtrent 900 kvadratmeter. Det vil også være klargjort for operasjoner i markedet for dyphavsundersøkelser.