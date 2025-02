Reagerer på tank- og gasspriser: Handler motsatt av Trump-uttalelser

Donald Trumps uttalelser om Ukraina har skapt kaos i markedene, mener hedgefondforvalter Tor Svelland, overfor DN.

Han påpeker at prisreaksjonene spriker i alle retninger, noe som gjør det utfordrende å forutsi markedets bevegelser.

– Prisreaksjonene spriker i alle retninger, sa Svelland, og la til:

– Det som er interessant er at det er veldig mange priser som kanskje ikke går den logiske veien.

Svelland mener markedet ikke reagerer logisk på Trumps uttalelser, spesielt når det gjelder tankaksjer og gasspriser i Europa. Han påpeker at fred i Ukraina burde føre til lavere priser på flere råvarer, men det motsatte skjer.

Les også Pangstart på råvare-boom Tor Svellands hedgefond startet året med en av sine beste dager noensinne og dro inn 170 millioner. – Sunnheten som har kommet med Trump er bra for oss alle, sier han.

Hvis du trader motsatt, så tjener du penger

– Men det bryr ikke markedet seg om, sa han.

Svelland har konkludert med at det kan være lønnsomt å handle motsatt av Trumps signaler. Han hevder at ved å kjøpe når Trump sier at prisen skal ned, og selge ved eskalering, kan man tjene penger.

– Hvis du trader motsatt av det han sier, så tjener du penger, så jeg gjør det motsatte, sa hedgefondforvalteren.

Svelland uttrykker også bekymring over Trumps uttalelser, som han mener har svekket muligheten for en god løsning på konflikten i Ukraina.

– Jeg tror han har svekket sannsynligheten for å få til noe bra, sa Svelland.

– «Drill, baby drill» betyr ingenting

Ved slutten av januar sa Svelland følgende til Finansavisen:

– Sunnheten som har kommet med Trump er bra for oss alle. Vi trenger energi, men ikke om den er ulønnsom. Jeg bryr meg ikke om hvordan du lager elektrisitet, så lenge det produseres nok. Lag det gjerne av sol, vind- og vannkraft, men ikke uten at det tjener penger, sa han.

– «Drill, baby drill» betyr ingenting. I beste fall tar det 18-24 måneder før det er mer olje i markedet. Når det gjelder gass så har de fleste jobbet mot at restriksjonene skulle reverseres, men det kom nok noe raskere enn ventet, sa Svelland.

Om gassprisen hadde Svelland følgende kommentar i slutten av januar:

– Om du ser på europeiske gasspriser så handler vi opp mot 48-49 euro per megawattime (MWh), og kurven ligger flatt der resten av året. Samtidig skal gasslagrene fylles opp gjennom våren og sommeren. Det er ikke usannsynlig at vi handler opp mot 60 euro de kommende 5-8 ukene. Det er ingen analytikere i Oslo som ligger inne med den gassprisen i sine beregninger, og det kommer flere oppgraderinger enn nedgraderinger på Equinor, utenom de som er ute etter å ta dem på fornybarsatsingen. Equinor er for mange investorer en proxy på gassprisen, sa forvalteren.