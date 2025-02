(I en tidligere versjon skrev Finansavisen at Otovo foreslår et ekstraordinært utbytte. Det stemmer ikke)

Otovo har signert en endelig avtale om salg av abonnementsbaserte solcelleanlegg til Swiss Life Asset Managers (SLAM). Solcelleselskapet estimerer verdien til 105 millioner euro, tilsvarende 1,2 milliarder norske kroner.

Salget er fordelt i to: Først skal det selges aktiva bygget mellom 2020 og 2024 for rundt 50 millioner euro med oppgjør i første kvartal i år. I tillegg kommer det en løpende salgsavtale på 55 millioner for aktiva som skal bygges i første kvartal 2025 til og med tredje kvartal 2026.

Transaksjonen gjelder salg av aksjer i åtte spesialiserte selskaper som eier en flåte på rundt 6.000 solcelle- og batterisystemer for boliger på abonnement i åtte land.

– For Otovo er dette en milepæl som frigjør kapital og foredler forretningsmodellen vår. Det føles som å komme i land etter en lang reise, sier Otovo-sjef Andreas Thorsheim.

Etter transaksjonen vil selskapet betale ned ca. 31 millioner euro i gjeld.



Otovo har også utstedt 55,9 millioner tegningsretter til SLAM med en pris på 1,15 kroner stykket, som kan løses inn innen tre år.

Aksjen dobler seg tirsdag morgen og stiger 100 prosent til 2,00 kroner. Likevel er den langt under toppen på 30 kroner i 2022.

Selskapet har lenge vært i knestående og gjennomført omfattende kostnadskutt. Det startet i fjor vinter da rundt 65 ansatte måtte forlate solenergiselskapet. På høsten reduserte selskapet antall ansatte fra 366 til 200 personer, i en strategi for å kutte kostnader med 225 millioner kroner.

I tredjekvartal 2024 falt omsetningen fra 238 til 139 millioner kroner. Bunnlinjen så fortsatt rødt med et tap på 120 millioner kroner.