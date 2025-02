Kraftig fall i oljeeksporten etter droneangrep

Det ukrainske droneangrepet på Kropotkinskaya-pumpestasjonen i Russland tirsdag 17. februar forventes å føre til en 30 prosent reduksjon i råoljeeksporten fra Kasakhstan, melder JPMorgan.

Reparasjoner på anlegget anslås å ta over to måneder. Det vil sannsynligvis føre til en nedgang på 360.000 fat pr. dag i kasakhstansk oljeeksport, ifølge den offisielle uttalelsen fra CPC – Caspian Pipeline Consortium.

Storbanken antar at mesteparten av disse volumene kan omdirigeres via alternative rørledninger som Atyrau-Samara-rørledningen og Kazakh-Kina-rørledningen.

Likevel tar konkurrenten UBS forbehold om at hyppigheten av droneangrepene i regionen kan skape forsyningsrisiko i oljemarkedet.

Les også Verdt 8 milliarder – går på børs i Oslo Brasilianske Constellation er klar for Oslo og sikter mot en notering på Euronext Growth 6. mars. Riggselskapet prises til 8 milliarder kroner.

Oppsiderisiko

Selv om disse droneangrepene ser ut til å ha forårsaket begrensede forstyrrelser i russisk råoljeeksport foreløpig, er den økende hyppigheten bekymringsverdig og kan utløse forsyningsrisiko, hevder UBS.

Fremtiden for russisk råolje er fortsatt preget av usikkerhet gitt fredssamtalene, og storbanken mener også at investorer bør ta hensyn til USAs gjeninnføring av «maksimalt press» mot Iran når de vurderer utsiktene for oljeproduksjon.

«Vi forventer at oljemarkedet vil være i tilnærmet balanse gjennom 2025, noe som støtter vårt moderat positive syn på råoljepriser. Vi anslår en Brent-pris på 80 dollar pr. fat og fortsetter å se en fordel i å selge nedsideprisrisikoen i råolje», heter det fra UBS.