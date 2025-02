I en analyse fra Danske Bank skriver analytiker Jørgen Andreas Lande at TGS leverte en grei fjerdekvartalsrapport, men at utsiktene for 2025 fortsatt er usikre. Lande forventer fallende inntjening fremover og opprettholder derfor en salgsanbefaling.

Ledelsen planlegger en økning i investeringene på 2-3 prosent i år, og selv om prisene innen Ocean Bottom Nodes (OBN) ser ut til å holde seg stabile, ventes økt skiputnyttelse gjennom en travel sommersesong. Multi-klient investeringsguidingen for 2025 er om lag 13 prosent over analytikerens estimat, men med 70 prosent intern utnyttelse gjør han kun mindre justeringer i inntektsforventningene for 2025.

Analysefakta Aksje: TGS

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 80 (80)

Danske Bank nedjusterer estimatet for 2025-latesalg med 3 prosent, mens multi-klient investeringsestimatet heves med 12 prosent og prefundingraten økes til 90 prosent. Samtidig reduseres OBN-aktivitet knyttet til kontrakt, noe som senker forventet kontraktsinntekt. Driftsresultatet (ebit) for 2025 og 2026 nedjusteres med henholdsvis 1 og 2 prosent, mens oppdaterte skatteforutsetninger gir lavere resultat pr. aksje.

Analytikeren mener TGS er høyt priset med EV/EBIT på 8,0 for 2025 og 11,5 for 2026, og anser risiko/avkastningsprofilen som lite attraktiv. Kursmålet holdes uendret på 80 kroner.