Smartere kraftløft uten å røre vernede vassdrag

Stortinget har åpnet for å vurdere kraftutbygging i vernede vassdrag. Dette er en beslutning som kan få store miljøkonsekvenser for noen av Norges mest verdifulle naturområder. Hva om vi kunne hente ut like mye kraft – eller mer – uten å røre disse elvene? I motsetning til uregulert elvekraft, vind- og solkraft, som er væravhengig, gir vannmagasinkraft både kapasitet og effekt når vi trenger det – uansett tidspunkt på døgnet.

Én millimeters økning i de ti største magasinene gir omtrent 1 GWh ekstra kapasitet. De ti største magasinene dekker 987 kvadratkilometer , har et magasinvolum på 16,9 millioner kubikkmeter og over 25 terrawattimer (TWh) lagringskapasitet . En meters økning kan gi nesten 1 TWh, nok for 63.000 husholdningers totale årsforbruk. Denne kapasitetsøkningen er forenklet ved å dele overflateareal med volum i kubikkmeter, deretter multiplisert med volum i energi for å gi et gjennomsnittstall for alle vannmagasinene. En realistisk økning på, lokalt tilpasset, alt fra noen centimeter til noen meter i utvalgte magasin kan gi flere TWh – helt uten inngrep i vernede vassdrag.

Oppgradering av eldre vannkraftverk øker energieffektiviteten. Ifølge NVE kan oppgradering av eksisterende vannkraftverk alene gi en økning på 6–8 TWh årlig, uten store naturinngrep. Dette potensialet inkluderer tiltak som økt effektivitet i turbinene, bedre regulering av vannføring og modernisering av kontrollsystemer.

Økt reguleringshøyde og oppgraderinger er bevist effektive. Å Energi (tidligere Agder Energi) investerte for noen år siden i oppgraderinger i Skjerka kraftverk. Her ble Langevatnet regulert med økt høyde og dermed økt kapasitet uten store naturinngrep. Samtidig ble Skjerka kraftverk oppgradert, noe som økte produksjonen med 42 GWh årlig. Dette viser at det finnes lønnsomme alternativer til nye naturinngrep: vi kan øke vannkraftproduksjonen innenfor eksisterende strukturer og samtidig bevare verdifull natur.

I stedet for å sette verdifulle vassdrag i spill, bør vi prioritere tiltak som forbedrer utnyttelsen av allerede regulerte vannkraftsystemer.

Dersom vi ønsker mer fornybar energi uten å ofre naturverdier, bør vi starte der det monner mest – i de magasinene vi allerede har. Av og til er en millimeter nok.

Pelle Gangeskar

(Artikkelforfatteren arbeider i Ringerikskraft, men skriver her som privatperson. Red.)