«Vår umiddelbare reaksjon er at en potensiell sammenslåing som inkluderer alle forretningssegmentene, er noe overraskende, da det vil redusere Subsea 7s eksponering mot subsea-installasjon – et segment vi anser som et av de sterkeste med tanke på markedsutsikter. Samtidig kan en slik sammenslåing åpne for salg av virksomheter og/eller eiendeler, etter vår vurdering», skriver Huseby Karlsen.

STORE ORD: – Dette vil skape en ubestridt markedsleder, skriver DNB Markets-analytiker Martin Huseby Karlsen. Foto: Eivind Yggeseth

– Ubestridt markedsleder

DNB Markets estimerer at det sammenslåtte selskapet vil ha en global markedsandel på omtrent 70 prosent innen installasjon av store subsea-prosjekter, basert på kontrakter tildelt de siste fem årene.

«Dette vil skape en ubestridt markedsleder. Basert på synergier observert i tidligere subsea-transaksjoner, anslagsvis 2,5 prosent av inntektene, ser vi potensial for at Subsea 7s aksjekurs kan stige med omtrent 15 prosent i et scenario der de estimerte synergiene prises til en multiplikator på fire ganger», skriver Huseby Karlsen, og fortsetter:

«Samlet sett forventer vi at Subsea 7s aksjekurs vil styrkes som følge av konsoliderings- og synergipotensialet, delvis motvirket av Saipems mer diversifiserte virksomhet og gjennomføringshistorikk».

Subsea 7 er spesielt sterke i USA, Brasil, Nordsjøen og Australia, mens Saipem har en sterk tilstedeværelse i Guyana, Vest-Afrika og Brasil, ifølge DNB Markets.

«Dette antyder at den geografiske overlappen er begrenset. I Brasil estimerer vi at det sammenslåtte selskapet har mottatt omtrent 60 prosent av alle subsea-kontrakter de siste fem årene», skriver Huseby Karlsen.

Italienerne har mindre gjeld

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Subsea 7 en netto gjeld på 857 millioner dollar inkludert leasingforpliktelser og 363 millioner dollar ekskludert leasingforpliktelser.

Til sammenligning har Saipem lavere gjeld, og inkludert leasingforpliktelser utgjorde nettogjelden 124 millioner euro. Ekskludert leasingforpliktelser er netto kontantbeholdning på 509 millioner euro.

«Etter vår vurdering vil det potensielle sammenslåtte selskapet dermed ha lav gjeldsgrad og en solid balanse», skriver Huseby Karlsen.

Basert på Bloombergs konsensusestimater handles Subsea 7 til en EV/EBITDA-multippel på 4,2 ganger 2025-estimatene, mens Saipems verdsettelse er på 3,2.

«Vi mener deler av denne premien er berettiget, ettersom Subsea 7 har større fokus på høyverdige dypvannsprosjekter og i mindre grad er et konglomerat sammenlignet med Saipem. I tillegg har Subsea 7 hatt en bedre prosjektgjennomføring enn Saipem det siste tiåret», skriver Huseby Karlsen.