Porteføljesalget sørget for å doble aksjekursen til over 2,00 kroner fredag, men derfra er det fortsatt et godt stykke opp til toppen på 30 kroner i 2022. Mandag stiger aksjen nye 6 prosent til 2,15 kroner.

Kutter gjeld og ansatte

Porteføljesalget utløser en nedbetaling av gjeld på over 30 millioner euro for selskapet som lenge har vært i knestående og gjennomført omfattende kostnadskutt. Det startet i fjor vinter da rundt 65 ansatte måtte forlate Otovo, før antallet ansatte ble redusert ytterligere utover høsten i en strategi for å kutte kostnader med 225 millioner kroner.

Antallet heltidsansatte ble tatt ned med 111 til 208 i løpet av fjerde kvartal, og er dermed ned 53 prosent fra første kvartal 2024. Lønn og tilknyttede kostnader ble redusert fra 108 millioner i fjerde kvartal 2023 til 49,7 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor. Investeringene (opex) er tatt ned til under 100 millioner kroner.

Les også Kraftig inntektsfall for Otovo Otovo-inntektene stupte med 42 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Aksjen stuper etter børsåpning.

– Usikkert 2025-marked

Otovo solgte 1.477 enheter i fjerde kvartal, 11,5 prosent flere enn i kvartalet før, men 10 prosent færre enn i samme periode året før. Eksklusive ikke-organisk vekst var salget ned 36 prosent på årsbasis.

Salget av batterier tok seg opp og ble inkludert i rekordhøye 65 prosent av kundekontraktene. Dette salget fremstår ifølge selskapet nå som en ny vekstdriver. Installasjonene fulgte det samme mønsteret som salget, ettersom installasjonstiden ifølge mandagens rapport kommer ned i alle markeder.

– Vi har nå gjennomført to av tre tiltak i vår forbedringsplan. Vi har kuttet kostnader og tatt abonnementsvirksomheten fra en investerings- til en høstingsfase. Det tredje er en kraftig salgsvekst, som vi ser blir realisert gjennom et mye sterkere batterimarked, våre oppgraderte salgsteam og en makrotrend der forbrukere vender tilbake til energibesparende produkter, fortsetter Thorsheim.

Otovo understreker i rapporten at markedsutsiktene for 2025 er usikre, men samtidig også at selskapet etter salget av den europeiske porteføljen vil stå i en mye bedre posisjon til å møte denne usikkerheten. Fremtidig salg tilknyttet den nye selskapsstrukturen vil dessuten øke kontantgenereringen fremover, hevder selskapet.