Søndag kveld meldte Subsea 7 at det vil fusjonere med Saipem. I kjølvannet har flere meglerhus rykket ut med sine vurderinger.

Barclays-analytiker Mick Pickup mener sammenslåingen bør være attraktiv for aksjonærene. Samlet vil selskapene ha en markedsverdi på 43 milliarder euro og et driftsresultat før ned- og avskrivninger (EBITDA) på over 2 milliarder euro, med forventede synergier på 300 millioner euro.

«Rasjonalet er tydelig – en større og mer diversifisert flåte vil kunne operere mer effektivt, noe som muliggjør global optimalisering for kundene», skriver Pickup.

Barclays ser kunngjøringen som positiv for begge aksjer og mener avtalen kan løse noen av de kortsiktige bekymringene knyttet til Saipems prosjektgjennomføring.

Pickup gjør foreløpig ingen endringer i kursmålet og gjentar kjøpsanbefalingen med kursmål 270 kroner.

Les også – Ikke sikker på om det er dette aksjonærene ønsker Carnegie-analytiker Erik Aspen Fosså tror Subsea 7-aksjonærene helst vil eie et rent subseaselskap, og ikke et konglomerat som Saipem. Det forhindrer imidlertid ikke en kraftig kursoppgang mandag.

Subsea 7 og italienske Saipem slår seg sammen Subsea 7 og italienske Saipem slår seg sammen. – Dette vil skape en ubestridt markedsleder, skriver DNB Markets.

– Attraktivt segment

JPMorgan-analytiker Kate Somerville, som foreløpig har vært knapp med å dele endringene i regnearkene sine, skriver:

«Vi vurderer markedet for offshore oljeservice (OFS) som et attraktivt segment, gitt markedsdynamikken med sterk ordreinngang og begrenset kapasitetsutvidelse. Etter vår vurdering skaper denne transaksjonen et selskap med betydelig skala i dette markedet, der begge selskaper har lav gjeldsgrad, klare synergier og svært komplementære geografiske fotavtrykk, kompetanser og teknologier på tvers av kunder og tjenester.»

Det nye selskapet vil, basert på fredagens sluttkurs, handle til en 2025 EV/EBITDA-multippel på rundt 4,8 ganger.

Når det gjelder rasjonalet bak fusjonen, peker Somerville på at det nye selskapet vil tilby et fullt spekter av offshore- og onshore-tjenester, fra boring og ingeniør- og konstruksjonstjenester (E&C) til driftstjenester gjennom feltets levetid og dekommisjonering. Selskapet vil ha en komplementær flåte på over 60 konstruksjonsskip, noe som gir kapasitet til å levere et bredt spekter av prosjekter – fra grunne farvann til ultradypvann over hele verden.

Somerville gjør foreløpig ingen endringer i kursmålet og gjentar holdanbefalingen med kursmål 220 kroner.