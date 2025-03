Dolphin Drilling melder om inntekter på 50 millioner dollar i fjerde kvartal 2024, opp fra 26 millioner dollar i samme periode året før. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra minus 39 millioner dollar til pluss 11 millioner dollar.

– Fjerde kvartal 2024 markerer et vendepunkt for Dolphin Drilling. Vår topplinjevekst, EBITDA-forbedring og retur til lønnsomhet er en positive utvikling, sier midlertidig konsernsjef Jon Oliver Bryce i en kommentar, og benytter anledningen til å påpeke at selskapet i 2025 går inn i sitt 60. år.

Dolphin Drilling gjør i tirsdagens rapport oppmerksom på at inntekter og EBITDA for fjerde kvartal 2024 inkluderer utbetalingen av et termineringsgebyr på 20,7 millioner dollar etter at «Borgland Dolphin» fikk kansellert kontrakten med Enquest.

De to riggene «Paul B. Loyd, Jr» og «Blackford Dolphin» hadde i kvartalet en gjennomsnittlig oppetid på 96 prosent for sine kunder.

Forsiktig optimisme

Dolphin Drilling uttrykker i tirsdagens rapport en forsiktig optimisme til markedet for flytere i 2025.

«Ratene for oppankrede, halvt nedsenkbare rigger har vært stigende, drevet av et marked som har vært underforsynt med tilgjengelige og konkurransedyktig klassifiserte rigger. Dette står i kontrast til andre segmenter hvor tilbudet av rigger har økt», heter det.

«Dagens marked for halvt nedsenkbare rigger er tilbudsdrevet, med få nybygg i bestilling og et begrenset antall reaktiveringskandidater», fortsetter selskapet.

Dolphin Drilling peker videre videre på det usikre markedet for dypvannsrigger og diskusjonen om en ytterligere kapasitetsreduksjon ved skroting av enheter som ligger i kaldt opplag eller generelt ikke er konkurransedyktige.

«Som en generell trend i boresegmentet står konsolidering høyt på agendaen, med et potensial for at sterkere og større boreaktører tar form i løpet av året. Fusjoner og oppkjøp kan bidra til å møte dagens utfordringer og forbedre den generelle markedsdynamikken, ettersom noen aktører har senket sine inntjeningsprognoser for 2025», går det frem av rapporten.

– Sunt og fint selskap

Den midlertidige sjefen Jon Oliver Bryce tok 1. februar over for Bjørnar Iversen, som sent i januar gikk av med umiddelbar virkning etter snart seks år i jobben. Bryce – som tidligere også har ledet Awilco Drilling – var fra før strategidirektør i Dolphin Drilling.

– Vi har kommet oss gjennom noen tøffe år, og jeg er blitt enig med styret at det er dette vi gjør. Det er ingen dramatikk i dette, sa Iversen til Finansavisen da avgangen var et faktum.

– Etter et blytungt 2024 er det litt godt å gi fra seg et selskap som er sunt og fint, fortsatte han, og viste til at riggen «Borgland Dolphin» lå klar på Las Palmas, «nesten ferdigklasset, markedsført og posisjonert for neste kontrakt i et marked som er i bedring.»