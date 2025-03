Helge Lund presses av opprørsinvestor

En etter en har store energiselskaper som endret retning til lavutslipp og bærekraft gått tilbake til å fokusere på olje og gass. Neste i rekken er BP-sjef Murray Auchincloss, som vil skrote fornybarmål og returnere til fossile energikilder når selskapet avholder sin kapitalmarkedsdag denne uken, skriver Reuters.

Aksjekursen i BP har prestert mye dårligere enn sammenlignbare selskaper de seneste årene og presset på ledelsen er økt etter at aktivistinvestoren Elliot har bygget opp en eierandel på nesten 5 prosent i selskapet. Elliott er kjent for å presse på for endringer i selskapene de går inn i, og ifølge Reuters sine kilder ønsker Elliott at BP skal bremse grønne investeringer og selge eierandeler i vind og sol.

Elliott skal ha hatt møter med Auchincloss og BPs styreleder Helge Lund, men foreløpig har ikke fondet krevd endringer verken i styret eller i selskapets toppledelse, ifølge Financial Times som viser til kilder.

Men noen styremedlemmer forventer at styreendringer vil være det neste på agendaen dersom ikke BP imponerer investorene under kapitalmarkedsdagen denne uken. Det kan inkludere press på å få inn en ny styreleder, og deretter potensielt en ny konsernsjef, skriver FT.

Støttet sparket sjef

Tidligere Equinor-sjef Helge Lund har vært styreleder i BP siden 2019 og spilte en viktig rolle i ansettelsen av den forrige konsernsjefen Bernard Looney, samt i utformingen av selskapets nåværende strategi. Looney måtte gå av etter en skandale som involverte forhold med med tidligere ansatte.

Da han ble anklaget for ikke å ha vært helt ærlig om tidligere relasjoner med kolleger, ledet Lund selskapets håndtering av saken. Selv etter at Looney ble avskjediget, støttet Lund fortsatt den strategien han hadde vært med på å utvikle, ifølge FT.

I 2020 gikk Looney frem med store kutt i olje- og gassproduksjonen sammen med økte fornybarambisjoner. Det ble satt et mål om å utvikle en kapasitet på 20 gigawatt innen fornybar energi i 2025 og 50 GW innen 2050.

MÅTTE GÅ: Bernard Looney måtte gå av som BP-sjef etter en skandale som involverte forhold med tidligere ansatte. Foto: AFP

Håper på børsopptur

Etter energikrisen i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina endret Looney BPs mål om olje- og gass-kutt til 25 prosent. Nå vil Auchincloss gå enda lengre og fjerne målet helt, sier to kilder med kjennskap til planene til FT.

Analytiker Irene Himona i Bernstein mener BP kan komme til å forplikte seg til økning i olje- og gassproduksjonen, og viser til at konkurrenter som Exxon, Chevron og Shell har uttalt at de vil fortsette å øke produksjonen.

Men visse investorer kan i så fall bli skuffet. Nylig krevde 48 institusjonelle BP-investorer i et brev til Helge Lund at en eventuell nedskalering av klimamål skal stemmes over.

Da BP gikk tilbake på kutt i olje- og gassproduksjonen i 2023 steg aksjekursen 10 prosent de neste 48 timene. Nå håper investorer på at nye kutt vil kunne gi en lignende effekt denne uken.