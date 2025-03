Mandag presenterte offshorerederiet DOF Group i Austevoll sine kvartalstall, noe som endte med en kursoppgang på 1,3 prosent. I fjerde kvartal omsatte DOF Group for 410 millioner dollar, opp fra 296 millioner samme periode i 2023, mens driftsresultatet endte på 177 millioner dollar, ned fra 188 millioner.

I forbindelse med kvartalspresentasjonen annonserte rederiet første utbyttebetaling på 0,3 dollar pr. aksje i andre kvartal.

I en ny analyse fra DNB Markets skriver analytiker Martin Huseby Karlsen at DOF Group leverte et EBITDA-resultat i fjerde kvartal som var åtte prosent under konsensus, delvis grunnet en engangseffekt fra en tidlig terminering av Skandi Implementer i Mexico.

Analysefakta Aksje: DOF Group

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 135 (135)

Samtidig understreker han at kontantstrømmen var sterk. Netto gjeld har nå falt til 1,3 milliarder dollar, noe som tilsvarer 1,8 ganger forventet EBITDA-resultat for 2025, innenfor selskapets målsetning på 1,5-2,0 ganger.

DNB Markets forventer at refinansieringen er fullført innen utgangen av første kvartal, og selskapet vil da rette fokus mot aksjonærutbytter. DNB Markets gjentar sin kjøpsanbefaling på DOF Group, og opererer med et kursmål på 135 kroner.

Analytikeren påpeker at kapitalutgiftene på 270-290 millioner dollar for 2025 er høyere enn tidligere estimert, hovedsakelig på grunn av utgifter knyttet til nybygget Sea Dragon og subsea-utstyr. Han tror også at den planlagte fusjonen mellom Saipem og Subsea 7 kan gi økt prispress i markedet, men vurderer risikoen som begrenset for DOF Group ettersom selskapet primært leier ut fartøy direkte til oljeselskaper.

Tirsdag formiddag omsettes aksjen for 90,50 kroner, ned 2,2 prosent.