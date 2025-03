TVILER PÅ AT RYKTER HAR ROT I VIRKELIGHETEN: Pareto-analytiker Tom Erik Kristiansen, til venstre i bildet, tviler på at den danske stat er på selgern av sine Ørsted-aksjer og at Equinor er kjøper. Her er han avbildet med Andreas Sohmen-Pao. Iván Kverme