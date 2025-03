Verdens største oljeserviceselskap SLB, tidligere Schlumberger, la 7,8 milliarder dollar på bordet for det konkurrerende selskapet ChampionX i fjor.

Nå vurderer Konkurransetilsynet å sette oppkjøpet på vent. Foreløpige vurderinger peker på at oppkjøpet vil kunne svekke konkurransen i flere markeder.

– Begge selskapene tilbyr produksjonskjemikalier og tilknyttede tjenester til olje- og gasselskaper på norsk sokkel. Selskapene har til sammen en høy markedsandel i dette markedet. Oppkjøpet vil føre til at kundene vil få én færre leverandør å sette opp mot hverandre i anbudskonkurranser når de skal foreta innkjøp av produksjonskjemikalier, sier fungerende nestleder for avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet Hanne L. Falkanger.

Kan sette stopper

Det er også en forbindelse mellom selskapene, ettersom ChampionX leverer kvartstransdusere og diamantlagre som både Schlumberger og deres konkurrenter bruker i tilbud innen brønnovervåkning og retningsboring i Norge. Konkurransetilsynet frykter at oppkjøpet også kan svekke konkurransen i disse markedene.

Selskapene har kommet med forslag til avhjelpende tiltak i fase 1. Konkurransetilsynet har vurdert selskapenes forslag til avhjelpende tiltak og kommet til at disse ikke er tilstrekkelige til å avhjelpe de konkurransebegrensende virkningene oppkjøpet kan føre til.

– Vår foreløpige vurdering er at det kan være grunn til å frykte at oppkjøpet kan begrense konkurransen i flere markeder. I tiden framover vil Konkurransetilsynet jobbe videre med disse vurderingene for å finne ut om det er aktuelt å stoppe oppkjøpet, sier Falkanger.