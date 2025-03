Den globale etterspørselen etter flytende naturgass (LNG) vil øke med 60 prosent innen 2040, drevet av rask økonomisk vekst i Asia og økt behov for avkarbonisering, skriver Shell i en ny markedsrapport.

Shell er verdens største aktør innen LNG blant ikke-statseide olje- og gasselskaper, og anslår i sin årlige LNG-rapport at etterspørselen vil nå 630–718 millioner tonn innen 2040, opp fra 407 millioner tonn i fjor. Dette er 10 prosentpoeng høyere enn fjorårets prognose, hovedsakelig på grunn av økt etterspørsel fra Kina og India.

«Den globale LNG-handelen vil vokse kraftig, drevet av asiatisk vekst, behovet for å avkarbonisere tungindustri og transport, samt energikrevende teknologisektorer,» skriver Shell.

Les også JPMorgan kutter i Equinor: Lavere gasspriser er allerede priset inn JPMorgan kutter kursmålet på Equinor med 6 prosent og mener markedet har trukket konklusjoner for fort om russisk gass. Likevel vil en flom av LNG sende gassprisen lavere.

180 millioner nye brukere innen 2030

Kina og India leder an i LNG-veksten. Kina er allerede verdens største LNG-importør og øker kapasiteten ettersom de planlegger å koble 150 millioner mennesker til gassnettverket innen 2030. Mens India bygger ut sin infrastruktur og vil koble 30 millioner mennesker til gassnettverket de neste fem årene.



Ifølge Financial Times, som først skrev om saken, er LNG blitt stadig viktigere etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022. Europa har erstattet russisk gass med LNG, noe som har ført til økt konkurranse med Asia. Shell forventer at Europa vil trenge LNG langt inn i 2030-tallet for å balansere veksten av uregelmessige fornybare energikilder.

Shell anslår at mer enn 170 millioner tonn ny LNG-kapasitet vil komme på markedet før 2030, hovedsakelig fra USA og Qatar. USA ventes å styrke sin posisjon som verdens største LNG-eksportør, med potensial til å nå 180 millioner tonn årlig innen 2030, tilsvarende en tredjedel av global forsyning.

Les også – Et nytt norsk industrieventyr Fire NTNU-kamerater bidrar til å gi verden tilgang til grønnere energi gjennom innovative løsninger for marin infrastruktur. Til våren leverer selskapet et system som skal ta imot opptil 8,5 prosent av Tysklands forbruk av gass.

Laveste vekst på ti år

I 2024 økte den globale LNG-handelen kun med to millioner tonn, den laveste veksten på ti år, grunnet begrenset ny forsyning. Samtidig falt europeisk LNG-import med 19 prosent på grunn av sterk fornybar kraftproduksjon og svak industriell etterspørsel.

Mot slutten av året bidro imidlertid kaldt vintervær og lav vindkraftproduksjon til høyere gassuttak fra lagrene, kombinert med at russiske gassleveranser via Ukraina ble stanset ved årsskiftet.

Europa ventes derfor å øke LNG-importen i 2025 for å fylle opp lagrene, mens den globale markedssituasjonen forblir stram, med usikkerhet rundt oppstarten av nye LNG-prosjekter.