Nel har onsdag morgen lagt frem sin kvartalsrapport, som viser inntekter fra kontrakter i fjerde kvartal på 415,6 millioner kroner i fjerde kvartal. Det er omtrent på linje med 411,9 millioner i samme periode året før.

EBITDA endte på minus 36 millioner kroner, som var en forbedring fra minus 78 millioner i fjerde kvartal 2023.

Ifølge rapporten hadde Alkaline en positiv EBITDA drevet av høyere inntekter, solide bruttomarginer på utstyrsleveranser og milepælsbetalinger for teknologilisenser, men dette ble mer enn motvirket av det negative bidraget fra PEM.

Nel satt igjen med et underskudd på 64,9 millioner kroner før skatt, ned fra 52,3 millioner kroner i samme kvartal året før.

Ordreinngangen i kvartalet var på 148 millioner kroner, som tilsvarer en økning på 13 prosent mot fjerde kvartal året før. Ved nyttår hadde Nel en ordrereserve på 1.614 millioner kroner og en kontantbeholdning på 1.876 millioner.

– Jeg er glad for at våre resultater i 2024 holdt en oppadstigende bane. Siden 2022 har vi nesten doblet inntektene, kuttet EBITDA-tapet med 60 prosent, og betydelig redusert cash burn, sier Nel-sjef Håkon Volldal, og påpeker at selskapet forventer en sterkere ordreinngang i år, sammenlignet med 2023 og 2024.