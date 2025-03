Norge trenger både fornybart og kjernekraft

Argumentene som oftest brukes mot kjernekraft er at det er for dyrt og tar for lang tid. Sammenlignet med vind- eller solkraftverk, er det ingen tvil om at byggekostnader er høyere og at byggetiden er lengre. Hvordan kan da strøm fra kjernekraftverk likevel ha et marked, og til og med bli billigere over tid både for forbruker og samfunn?

Det er mulig å illustrere «merverdien» av kjernekraft uten å gå inn i avanserte beregninger med usikre forutsetninger. Forestill deg et samfunn der bilparken skal transformeres til å bli utslippsfri, og hvor bileierne får valget mellom bilmerkene Windie, som går på vindkraft, og Reactron, som går på kjernekraft (batteridrevne biler er ikke å oppdrive i dette samfunnet).

Hver Windie har nemlig såpass liten kapasitet at alle må ha sin egen bil, og det blir veldig mange av dem

Reactron er nesten fem ganger dyrere i innkjøp enn Windie. Det er også en ulempe at leveringstiden er nesten fem år fra bestilling. Til gjengjeld har den uendelig rekkevidde, bruker nesten ikke drivstoff og rommer hele storfamilien til tross for et plasseffektivt karosseri. Det beste av alt? Så lenge servicen utføres jevnlig, finnes det ingen tryggere bil enn Reactron, og den går som en klokke, hver dag i 100 år.