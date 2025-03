Trump-effekt sendte oljeprisen ned: – Ånden er ute av flasken

Råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB skriver i en oljeprisoppdatering tirsdag at Brent-oljen, som er typen som produseres i Nordsjøen, falt som en stein mandag etter at den amerikanske forbrukertillitsindeksen ble lagt frem. Oljeprisen falt 2,4 prosent til 73,02 dollar pr. fat.

Forbrukertillitsindeksen falt til 98,3 i februar, ned fra 105,3 måneden før.

«Sluttkursen i går var den laveste siden slutten av desember og på et nivå hvor Brent gjentatte ganger beveget seg frem og tilbake fra september til slutten av fjoråret. Brent har nå mistet både gevinstene fra Trump-optimismen i slutten av desember og begynnelsen av januar, samt Biden-spiken i midten av januar, og er tilbake i intervallet fra i høst», skriver han i rapporten.

Trump-effekt

Han skriver videre at det finnes økende bevis på at uroen rundt Donald Trump har negative konsekvenser for amerikansk økonomi.

«Den amerikanske forbrukertillitsindeksen har svingt siden midten av 2022, og gårsdagens nivå er blitt nådd to ganger tidligere i 2024 og var også nær dette nivået i 2023. Men denne gangen må fallet sees i lys av at Donald Trump ble innsatt som president igjen 20. januar.»

Han skriver at dette må tolkes som en direkte reaksjon fra forbrukerne på Trumps handlinger siden han ble president, og usikkerheten som dette har skapt.

«Markedet viser en liten oppgang i dag tidlig til 73,30 dollar pr. fat, men «ånden er ute av flasken»: Trump-tiltak har en negativ effekt på amerikanske forbrukere og bedrifter, og dermed også på amerikansk økonomi. Sannsynlige konsekvenser vil være lavere forbruk og reduserte investeringer fra bedrifter.»