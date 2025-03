EU med storstilt energiplan – skal spare opptil 3.000 milliarder årlig

Frem til 2040 skal energikostnadene gradvis reduseres med 45 milliarder euro i 2025, 130 milliarder i 2030 og 260 milliarder i 2040, om energikommissær Dan Jørgensen får det som han vil. Det går frem av en storstilt plan for å senke energiregningene som EU-kommisjonen la fram onsdag.

260 millioner euro tilsvarer drøyt 3.000 milliarder kroner.

– I fjor hadde 47 millioner europeere ikke råd til å varme opp husene sine. Dette er uakseptabelt, slår den danske kommissæren fast.

Handlingsplanen for rimelig energi henger tett sammen med EUs nye Ren industri-pakke, som også ble lagt fram onsdag.

Gass og nett

Prisene skal ned gjennom i hovedsak to tiltak:

Gassforbruket skal reduseres med 15 prosent. I tillegg vil EU bruke sine muskler som storaktør til å forhandle fram bedre priser gjennom felleskjøp.

Norge står for om lag 40 prosent av gassforsyningen til EU.

Jørgensen vil også ha mer innsyn i hvordan prisene fastsettes og varsler sanksjoner dersom det manipuleres med prisene.

– Vi må være sikre på at vi ikke betaler for mye, for ofte er prisene ekstremt høye. Dette går ut over EUs konkurransekraft, sier han.

Energikommissæren framholder også at importen av russisk gass skal ned til null.

Mer nett

EU satser på en kraftig utbygging av strømnettet for å sikre fri flyt av billig strøm mellom landene.