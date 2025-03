BW Offshore øker utbyttet

BW Offshore øker kontantutbyttet for fjerde kvartal til 0,14 dollar per aksje. Dette fremgår av en børsmelding i forbindelse med tallene for fjerde kvartal 2024.

EBITDA for kvartalet var 72 millioner dollar, og for 2024 var EBITDA 318 millioner dollar, i tråd med veiledningen.

BW Offshore (Mill. USD) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 135,3 150,9 Driftsresultat 30,8 37,6 Resultat før skatt 40,7 15,5 Resultat etter skatt 40,8 13,0



Deler ut halvparten

– Vi fortsetter å opprettholde en sterk balanse støttet av høy, kontinuerlig kommersiell oppetid og solid kontantgenerering fra flåten, med EBITDA i 2024 over den opprinnelige veiledningen. Vårt engasjement for å returnere verdi til aksjonærene er sterkt. Det gjenspeiles i økningen i utbyttet for fjerde kvartal, og en total utdeling for 2024 som utgjør 50 prosent av nettoresultatet for andre år på rad., sa Marco Beenen, adm. direktør i BW Offshore.

– Ettersom BW Opal går fremover i henhold til planen og snart forlater verftet i Singapore for Barossa-feltet, går vi videre med de potensielle nye FPSO-prosjektene som møter våre utvalgskriterier i et marked med høy anbuds- og FEED-aktivitet, legger Beenen til.

– Sterk ytelse

Selskapet viser til sterk kommersiell ytelse, med en operasjonell kontantstrøm på 79 millioner dollar i kvartalet og 363 millioner dollar for 2024 som helhet.

Balansen hevdes å være solid, med en egenkapitalandel på 30,8 prosent, og 540 millioner dollar i tilgjengelig likviditet.

Kontantstrømmen ventes å øke, med Barossa FPSO på vei mot planlagt seiling i april. Guiding for EBITDA i 2025 ligger i intervallet 220-250 millioner dollar.

«BW Offshore fortsetter å fremme Barossa-prosjektet i henhold til planen og godt innenfor det oppdaterte budsjettet. Ved utgangen av januar 2025 var konstruksjon og integrering 99 prosent fullført og igangkjøring var på 85 prosent fullføring. Skipet forberedes nå for seilas mot slutten av april. FPSO-en er på vei mot første gassproduksjon i midten av 2025», skriver selskapet i en børsmelding.

Aksjene vil handles eks utbytte fra 3. mars. Aksjonærer vil ha rett på utdelingen omkring 11. mars. Totalt utbytte for 2024 utgjør 59,2 millioner dollar, tilsvarende 50 prosent av nettoresultatet for året.