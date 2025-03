En ordrereserve ved utgangen av kvartalet på 11,2 milliarder dollar peker mot over 80 prosent visibilitet på topplinjeguidingen for helåret 2025 på mellom 6,8 og 7,2 milliarder dollar. Dette støtter utsiktene til å løfte justert EBITDA-margin til 18-20 prosent. For 2026 forventer selskapet at marginen vil overstige 20 prosent, basert på den sterke ordrereserven og utsiktene i deres «pipeline» av anbud.

Les også Medaksjonærer gir tommelen opp Storebrand-forvalter Hans Thrane Nielsen og Odin-forvalter Atle Hauge er positive til fusjonen mellom Subsea 7 og Saipem. Men det følger også med noen uønskede virksomheter.

Øker utbyttet kraftig

Subsea 7 forpliktet seg i februar i fjor til å betale ut minst én milliard dollar i utbyttet til aksjonærene over fireårsperioden 2024-27, og første transje på 250 millioner dollar gikk ut i november. Nå kommer det en ny.

– Samspillet med kundene holder seg konstruktivt, og den høye anbudsaktiviteten fortsetter å støtte vårt positive syn. På denne bakgrunnen har styret foreslått at vi i 2025 returnerer rundt 350 millioner dollar i form av kontantutbytte, sier konsernsjef John Evans i en kommentar.

350 millioner dollar tilsvarer 13 kroner pr. aksje, og vil utbetales i to like store etapper – i mai og november. Dette tilsvarer altså 40 prosent økning fra 2024-utbyttet, og tilsvarer en utbytte-yield på omtrent 7 prosent. Siden 2012 har Subsea 7 returnert rundt 2,5 milliarder dollar til aksjonærene.

En fri kontantstrøm på 408 millioner dollar i fjerde kvartal, og la grunnlaget for en reduksjon av nettogjelden (inklusive leasingforpliktelser) med 256 millioner dollar sammenlignet med tredje kvartal.

Les også JPMorgan og Barclays: – Attraktivt for aksjonærene Barclays og JPMorgan deler sine foreløpige tanker om fusjonen mellom Subsea 7 og Saipem. Førstnevnte mener avtalen bør være attraktiv for aksjonærene.

Stusser på sammenslåing

Torsdagens resultatfremleggelse kommer fire dager etter at Subsea 7 og Saipem varslet prinsipiell enighet om en sammenslåing der partene vil eie 50 prosent hver.

Aksjonærene i Subsea 7 vil motta 6,688 Saipem-aksjer for hver Subsea 7-aksje de eier. Subsea 7 vil utbetale et ekstraordinært utbytte på 450 millioner euro umiddelbart før gjennomføringen av sammenslåingen.

Mottakelsen av den potensielle sammenslåingen har vært blandet hos analytikerne. Carnegies Erik Aspen Fosså tror Subsea 7-aksjonærene helst vil eie et rent subseaselskap – og ikke et konglomerat som Saipem.

– Vi er ikke sikre på om det er dette investorene i Subsea 7 ønsker, sa han til Finansavisen tidligere denne uken.

DNB Markets-analytiker Martin Huseby Karlsen mener også aksjemarkedet stusser på Saipem-fusjonen, og har reagert med å ta Subsea 7 ned fra kjøp til hold.

– Subsea 7 dyttes inn i et større konglomerat som driver med mye annet, og da får man gjerne en konglomeratrabatt. Vi opplever at kapitalmarkedet ønsker et mer rendyrket «case», i tillegg til at markedet for subsea-installasjon er mye bedre enn offshore-boring, forklarte han overfor Finansavisen.