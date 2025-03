Økte omsetningen med 440 prosent

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 11.00

Subsea-selskapet Argeo la frem tall torsdag morgen, der selskapet kunne vise til en omsetning på 5,4 millioner dollar, en sterk oppgang fra 1,0 millioner i tilsvarende periode året før.

Driftsresultatet før ned- og avskrivninger (EBITDA) endte imidlertid på minus 5,7 millioner dollar på grunn av høye varekostnader, ned fra minus 2,2 millioner i samme kvartal i 2023.

Resultatet før skatt endte på minus 8,4 millioner dollar, mot minus 9,4 millioner dollar året før, og resultatet på bunnlinjen ble minus 8,5 millioner dollar, mot minus 9,4 millioner.

Høye varekostnader

Ifølge rapporten ble omsetningen på 5,4 millioner dollar hovedsakelig styrket av en kontrakt med TotalEnergies i Namibia. Omsetningen ble imidlertid samtidig negativt påvirket av et 60-dagers verftsopphold for Argeo Venture i Namibia for oppgradering til å støtte geotekniske tjenester, samt at Argeo Searcher startet et multiklientprogram i Surinam, opplyses det.

Argeo (Mill. USD) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 5,4 1,0 Driftsresultat -4,1 -2,0 Resultat før skatt -8,4 -9,4 Resultat etter skatt -8,5 -9,4

Varekostnadene i fjerde kvartal ble 9,5 millioner dollar, opp fra 3,1 millioner dollar i samme periode året før.

Hovedårsaken til økningen var ifølge rapporten at selskapet hadde to fartøyer i drift i fjerde kvartal 2024, sammenlignet med ett i foregående kvartal, i tillegg til høyere driftskostnader i operasjonsområdet. 3,2 millioner dollar i driftskostnader ble aktivert som multiklientutgifter i kvartalet.