– I løpet av fjerde kvartal sikret vi oss langsiktige kontrakter for« West Jupiter» og «West Tellus», noe som gir oss 1 milliard dollar i ordrereserve, vi solgte «West Prospero» til en gunstig pris sammenlignet med andre sammenlignbare selskaper, og vi kjøpte tilbake aksjer for 100 millioner dollar i henhold til vårt tilbakekjøpsprogram , sier konsernsjef Simon Johnson i Seadrill i kvartalsrapporten som selskapet la frem onsdag kveld.

Seadrill, som ble tatt av Oslo Børs i fjor høst og nå bare kan handles i USA, hadde inntekter på 289 millioner dollar og fikk en justert EBITDA på 28 millioner dollar i fjerde kvartal. Det var ned fra henholdsvis 354 og 93 millioner dollar i tredje kvartal.

Omsetningsfallet på 18 prosent skyldes i hovedsak færre driftsdager som følge av kontraktsavslutning for to av riggene, samt planlagt driftsstans for ytterligere en rigg.

Både inntekter og brutto driftsresultat ble svakere enn det analytikerne hadde sett for seg. På forhånd ventet de en EBITDA på 33,6 millioner dollar, ifølge estimater fra Bloomberg.

– Godt posisjonert

Ved utgangen av februar har Seadrill en ordrereserve på rundt 3 milliarder dollar. Selskapet har sikret rundt 75 prosent av riggkapasiteten for 2025.

Selskapet har en relativt lav nettogjeld. Ved inngangen til året hadde Seadrill en bruttogjeld på 625 millioner dollar og en kontantbeholdning på 505 millioner.

– Med en sterk balanse og en solid ordrereserve som strekker seg langt inn i 2029, er vi godt posisjonert til å navigere gjennom eventuelle svingninger i markedet, sier Johnson i rapporten.

Seadrill har fortsatt med å kjøpe tilbake egne aksjer, og i fjerde kvartal kjøpte selskapet tilbake 2,5 millioner aksjer for rundt 100 millioner dollar, eller 1,1 milliarder kroner.

Siden selskapet startet opp med tilbakekjøp i september 2023, har det kjøpt tilbake aksjer for 792 millioner dollar og redusert antall utestående aksjer med rundt 22 prosent.