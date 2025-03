Oljeserviceselskapet Archer fikk et brutto driftsresultat (EBITDA) på rekordhøye 36 millioner dollar i fjerde kvartal. Det er 17 prosent høyere enn i samme periode året før.

Inntektene steg 14 prosent til 349 millioner dollar.

For 2024 som helhet landet driftsresultatet på 135 millioner dollar, i tråd med selskapets guiding, og for 2025 guider selskapet en vekst på 15-25 prosent, til et resultat som vil overstige 2022-nivået med rundt 90 prosent.

Selskapet annonserer også starten på utbytteutbetalingene med 5,5 millioner dollar for andre kvartal i år, i kjølvannet av utstedelsen av den 5-årige seniorobligasjonen på 425 millioner dollar i februar.

Allerede ved utgangen av fjerde kvartal var gjeldsgraden i Archer nede på historisk lave 2,3.

– Programmet for tilbakebetaling til aksjonærene legger, sammen med refinansieringen, grunnlaget for kvartalsvise kontantutbytter. Vi vil starte kvartalsvise utdelinger i andre kvartal på 5,5 millioner dollar. Gitt den robuste kontantstrømmen fra driften, planlegger vi gradvis å øke utdelingene etterhvert som veksten fortsetter, sier konsernsjef Dag Skindlo i en kommentar.

Kontantstrømmen fra driften kom inn på 103 millioner dollar i helåret 2024, og steg dermed fra 51 millioner dollar året før.

Aksjemarkedet svarte med å sende aksjen opp 0,7 prosent torsdag.

Rekordhøye brønninntekter

Archers divisjon for brønntjenester utmerket seg med rekordinntekter på 95 millioner dollar i fjerde kvartal, opp fra 80 millioner dollar i tredje kvartal og 75 millioner dollar i fjerde kvartal året før.

EBITDA kom inn på 14,6 millioner dollar, opp fra 11,8 millioner dollar i kvartalet før. EBITDA-marginen landet dermed på 21,5 prosent.

For virksomheten som driver med landboring ble inntektene 101 millioner dollar i fjerde kvartal, opp fra 99 millioner dollar i kvartalet før. EBITDA ble 9,6 millioner dollar, opp 4 prosent fra 9,2 millioner dollar i kvartalet før.

Borevirksomheten sikret seg inntekter på 137 millioner dollar, ned 12 prosent fra 155 millioner dollar i kvartalet før og ned 9 prosent fra 151 millioner dollar i samme periode året før. Inntektssvikten henger sammen med at selskapet hadde to færre rigger i drift enn kvartalet før. EBITDA landet på 12,7 millioner dollar, og falt dermed fra 16 millioner dollar i kvartalet før.

Archer (Mill. USD) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 348,3 305,1 Driftsresultat 18,1 17,0 Resultat før skatt -12,2 8,2 Resultat etter skatt -18,3 8,5