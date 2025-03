Vår Energi melder om funn i Goliat-området

Vår Energi har gjort et oljefunn i den egenopererte letebrønnen Zagato nær Goliatfeltet i Barentshavet. Funnet kommer i tillegg til to andre funn nylig gjort i området.

I en melding fra Vår Energi fremgår det at volumene anslås å være mellom 15 og 43 millioner fat oljeekvivalenter (mmboe) totalt. Sammen med fjorårets to Countach-funn, er de totale utvinnbare ressurser estimert til rundt 100 millioner fat oljeekvivalenter.

«Funnene bekrefter potensialet i Goliatryggen, hvor en anslår at brutto oppdagede og uoppdagede ressurser har økt til rundt 200 mmboe», skriver Vår Energi i en børsmelding.

– Kostnadseffektiv utbygging

– Nærheten til eksisterende infrastruktur åpner for rask, kostnadseffektiv utbygging med lave utslipp og høy verdiskapning, og gjør det mulig å utnytte tilgjengelig kapasitet på Goliat FPSO, sier Torger Rød, driftsdirektør i Vår Energi.

– Vi planlegger å bore flere letebrønner i år. Samlet kan dette føre til at vi finner betydelige mengder med olje i tillegg, som knyttes opp til Goliat installasjonen. De nye funnene rundt Goliat styrker Vår Energis plan om å opprettholde produksjonen på 350.400.000 fat oljeekvivalenter p.r dag på lang sikt, sier Rød.

Zagato

Zagato-prospektet ligger i et av Vår Energis kjerneområder på norsk sokkel, åtte kilometer nordøst for Goliat FPSO. Goliatryggen består av en serie prospekter, adskilt som ulike forkastningsblokker, i nærheten av Goliat feltet. De tre brønnene som så langt er boret, Countach, Countach avgrensningsbrønn og Zagato, har påvist hydrokarboner i separate forkastningsblokker.

For å fullføre mulig avgrensning og akselerere planlegging for utbygging, vil selskapet innhente ny 3D- og 4D-seismikk i løpet av sommeren 2025. Deretter bores ytterligere to lete – og avgrensningsbrønner mot slutten av tredje kvartal i år.

Countach og Zagato er de første brønnene i en planlagt toårig borekampanje i Barentshavet. Kampanjen er et samarbeid med Equinor, som inkluderer både produksjonsbrønner og letebrønner. Vår Energi opererer lisensen med 65 prosent eierandel, mens Equinor eier de resterende 35 prosent.