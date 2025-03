SEB-analytiker Anders Rosenlund understreker at 2025 blir et utfordrende år for Nel, med kun 600 millioner kroner av ordrereserven på 1,6 milliarder kroner planlagt for levering i 2025. I tillegg anslår selskapet at 653 millioner kroner av ordrene har betydelig risiko for forsinkelse eller kansellering, noe som vil gi den svakeste ordrereserven siden tredje kvartal 2020.

Analysefakta Aksje: Nel

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 1,60 (1,60)

Med et ordreinntak på under 0,4 ganger produksjonen er visibiliteten svak. Videre er produksjonen ved Herøya-anlegget, som utgjør to tredjedeler av kapasiteten, midlertidig stanset.

Selv om selskapet har en kontantbeholdning på 1,9 milliarder kroner, understrekes det at dette ikke er bærekraftig dersom situasjonen ikke bedres.

SEB opprettholder sin salgsanbefaling på Nel, og opererer med et uendret kursmål på 1,60 kroner.

Torsdag omsettes aksjen for 2,33 kroner, ned 1,4 prosent.