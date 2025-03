På rekke og rad har oljegigantene skrotet fornybarmålene til fordel for økt fokus på olje og gass. Sist ut var britiske BP.

I en kraftig kursendring kunngjorde oljeselskapet onsdag at det vil øke olje- og gass investeringene med 20 prosent til 10 milliarder dollar årlig. Samtidig kuttes investeringene mot fornybar energi med hele 70 prosent.

Det mener aktivistinvestoren Elliot ikke er nok, ifølge Bloomberg. Kilder tett på fondet beskriver at planen mangler «både ambisjon og tempo». Fondet kom nylig inn på eiersiden og har bygget opp en beholdning på nær 5 prosent i BP.

Øker presset

Elliott er kjent for å presse på for endringer i selskapene de går inn i, og BP-sjef Murray Auchincloss og styreleder Helge Lund, som var nøkkelspillerne bak selskapets nå massiv kritiserte netto null-strategi, er under økende press, skriver avisen.

Tidligere Equinor-sjef Helge Lund har vært styreleder i BP siden 2019.

Hverken BP eller Elliot ville kommentere saken.

Auchincloss sa i et intervju torsdag at han sov «som en baby» etter å ha lagt frem den nye strategien, og at planen ble godt mottatt av enkelte aksjonærer.

Til tross for kursendringen er aksjekursen ned 4,8 prosent den siste uken.

I forbindelse med kvartalstallene kuttet BP også tilbakekjøpet av aksjer fra 1,75 milliarder til 1 milliard dollar, på et tidspunkt der de fleste store oljeselskaper opprettholder aksjonærutbyttet.