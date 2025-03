Se selskapets presentasjon her

Magnora rapporterte et nettoresultat på 579 millioner kroner for 2024. Det er en økning fra 179 millioner kroner i 2023. Det fremgår av selskapets presentasjon av årsrapport og resultater for fjerde kvartal 2024.

«Fem år etter lanseringen av vår Electric Future-strategi i mars 2020, er vi glade for å være til stede i åtte land, både direkte og indirekte. Vi opererer en ressurslett forretningsmodell med prosjekter innen sol, vind og batterilagring. Vi har aldri hatt flere prosjekter for salg enn ved inngangen til 2025», skriver selskapet i en børsmelding.

Magnora (Mill. kroner) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 0,0 1,9 Driftsresultat −12,5 −17,0 Resultat før skatt −25,3 −15,9 Resultat etter skatt −25,3 −15,9



300 millioner i utbytte

Magnora er et fornybarenergiselskap som utvikler prosjekter innen vindkraft, solkraft og batterilagring.

Selskapet leverte et nettoresultat på 579 millioner i fjor. Det inkluderer Hermana, en tidligere virksomhet som ble skilt ut gjennom en børsnotering.

Magnora utbetalte rekordhøye 300 millioner kroner i utbytte, 398 millioner kroner i utbytteaksjer og 42,7 millioner gjennom tilbakekjøp og sletting av aksjer.

Til tross for omfattende utbetalinger hadde Magnora ved årsslutt en kontantbeholdning på 254 millioner. Det var null gjeld og i tillegg en kredittramme på 150 millioner kroner.

– Blandet nyhetsbilde

«Magnora har flere prosjekter enn noen gang tidligere, og stadig større prosjekter enn før, fra mellomstore til store prosjekter som gir inntektsmuligheter i 2025 i de fleste markeder hvor selskapet opererer», skriver selskapet i en børsmelding.

Så langt i år har Magnora-aksjen vært et tapsprosjekt. På børsen har kursen gått ned rundt 17 prosent.

«Selv om nyhetsbildet rundt fornybar energi kan være blandet, er de underliggende fundamentale faktorene sterke, med stabile eller økende strømpriser i våre kjernemarkeder, fallende utstyrskostnader og økende etterspørsel etter elektrisitet», heter det.