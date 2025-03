Pemex i trøbbel: Skylder 100 milliarder dollar

Petroleos Mexicanos (Pemex) rapporterte sitt tredje kvartalsvise tap på rad, samtidig som selskapet forsøker å øke produksjonen og håndtere en gjeldsbyrde på nær 100 milliarder dollar, skriver Bloomberg.

Oljeselskapet gikk med et tap på 190,47 milliarder pesos (9,31 milliarder dollar) i fjerde kvartal 2024, etter å ha hatt overskudd året før. Produksjonen av råolje og kondensat falt til 1,67 millioner fat per dag fra 1,86 millioner fat året før.

«Vi har ikke sett forbedringene i selskapets effektivitet som vi ønsker, men støtten fra regjeringen er like sterk som den alltid har vært, og det gir investorer trygghet,» sa Christine Reed, porteføljeforvalter i Ninety One i New York.

Kunde hos Fredriksen

John Fredriksen-selskapet Paratus Energy Services sitt datterselskap Fontis Energy har alle sine oppjekkbare rigger på kontrakt hos Pemex i Mexico. I januar skrev Finansavisen at Mexico-trøbbel brer om seg i oljeservice. Der DOF, Borr Drilling og Paratus Energy var rammet av betalingsproblemer i Mexico drevet av manglende betalinger fra Pemex. Noe som nå delvis har løst seg for de to sistnevnte.

Den meksikanske nasjonalforsamlingen vedtok nylig en lov som skal øke privat deltakelse i energisektoren gjennom fortjenestedeling med Pemex i olje- og gassprosjekter. Loven sikrer likevel at statskontrollerte selskaper som Pemex og Comision Federal de Electricidad beholder sin dominerende posisjon i hjemmemarkedet.

Til tross for politiske tiltak er det uklart om dette vil være nok til å redde Pemex, som de siste årene har slitt med dødelige ulykker, eksplosjoner og oljelekkasjer. Selskapets raffineriflåte opererer også langt under full kapasitet.

«Vi forventer ingen store endringer fra Pemex på kort sikt,» sa Jared Lou, porteføljeforvalter i William Blair i New York.

Ifølge Bloomberg stupte Mexicos råoljeeksport med 34 prosent i januar, etter at raffinerier i USA og Europa begynte å avvise Pemex-olje på grunn av for høyt vanninnhold.