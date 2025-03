Paratus Energy Services leverer et nytt, kvartalsvis utbytte på 0,22 dollar pr. aksje, går det frem av rapporten for fjerde kvartal som ble lagt frem fredag. Dette etter at det tidligere i år rådde en viss bekymring for at man ikke ville klare å opprettholde utbyttebetalingene grunnet manglende betalinger fra mexicanske Pemex.

Denne bekymringen ble lindret av at det John Fredriksen-dominerte selskapet i januar inngikk avtale med en bank om utbetaling av 209 millioner dollar (rundt 2,4 milliarder kroner) tilknyttet forfalte fakturaer i Mexico.

0,22 dollar pr. aksje tilsvarer en utbetaling på 37,3 millioner dollar. Med en eierandel på nesten 30 prosent går rundt 11 millioner dollar av dette til Fredriksens Hemen Investments.

Og ytterligere til glede for Fredriksen og øvrige aksjonærer starter Paratus fredag det tidligere annonserte tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer på opptil 100 millioner dollar. Første transje er på 20 millioner dollar, og disse tilbakekjøpene vil bli gjort i perioden frem til 4. mars.

Nær full utnyttelse

Paratus klarte (ifølge US GAAP) et driftsresultat på 37 millioner dollar i fjerde kvartal, ned fra 42 millioner dollar i samme periode året før. Inntektene var uendret på 47 millioner dollar.

Samtidig oppgir Paratus inntekter på 109 millioner dollar og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA), justert for engangseffekter) på 63 millioner dollar etter prinsippene for ledelsesrapportering (management reporting). Begge størrelsene var omtrent uendret fra kvartalet før.