Ventura Offshore melder om inntekter på 96 millioner dollar i fjerde kvartal 2024 (1.080 millioner norske kroner). Driftsresultatet endte på 32 millioner dollar, mens 23,5 millioner dollar lå igjen på bunnlinjen for selskapet som ble startet i februar i fjor.

I løpet av kvartalet annonserte selskapet en ny, langsiktig kontrakt med Petrobras for boreskipet «DS Carolina», som løftet ordrereserven med 363 millioner dollar. Kontrakten betyr nær doblet dagrate for boreskipet sammenlignet med Petrobras-kontrakten det er på i dag. Oppstart er i løpet av 2026.

– Vi var veldig fornøyde med kontrakten, er toppsjef Guilherme Coelho sitert på i dagens rapport.

Boreskip suspendert

Like fornøyd er han neppe med at boreskipet har vært suspendert av brasilianske myndigheter og uten arbeid siden starten av januar. Aksjen falt 4,6 prosent på Oslo Børs da suspensjonen ble børsmeldt tirsdag – to timer etter at nyheten ble slått opp av Bloomberg.

Kursfallet fortsatte onsdag og torsdag, men i 12-tiden fredag stiger aksjen forsiktig, til tross for at det i dagens rapport ikke står noe nytt om boreskipet som er suspendert fra å honorere sin nåværende Petrobras-kontrakt med utløp i andre kvartal 2026.

Driften i fjerde kvartal ble for øvrig negativt påvirket av det toppsjef Coelho karakteriserer som «to betydelige nedetid-hendelser» for den halvt nedsenkbare riggen «SSV Victoria.» Samtidig opprettholdt selskapets to andre operative enheter – den halvt nedsenkbare riggen «SSV Catarina» og boreskipet «DS Carolina» – drøye 95 prosent oppetid. Samlet ble den operasjonelle oppetiden 90 prosent i kvartalet.

Indonesia-jobb for Eni

«SSV Victoria» er som «DS Carolina» på en 3-årig kontrakt med Petrobras med utløp i andre kvartal 2026.