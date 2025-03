Tidewater – et av verdens største offshorerederier med stor aktivitet i Norge – hadde et kraftig løft i omsetningen i fjor. Det skyldes høyere rater for offshoreskipene og full effekt fra de 37 skipene som ble kjøpt av Solstad Offshore året før.

Offshorekjempen hadde inntekter på 1,35 millioner dollar i 2024, opp 33 prosent fra 2023.

– 2024 ble et vellykket år på alle måter. Omsetning, bruttomargin, inntjening og fri kontantstrøm økte alle betydelig, samtidig som den grunnleggende ubalansen mellom tilbud og etterspørsel i markedet for offshorefartøyer vedvarte, sier Tidewater-sjef Quintin Kneen i kvartalsrapporten som selskapet la frem torsdag kveld.

– Dagrateutviklingen som ble realisert i løpet av året er den mest betydelige vi har opplevd siden gjeninnhentingen i offshore startet, og langt over den historiske årlige dagrateutviklingen vi har sett i tidligere sykluser, legger han til.

Svakere enn ventet

Rederiet kunne vise til bedre omsetning og driftsmargin også i fjerde kvartal, sammenlignet med tilsvarende kvartal året før, men resultatet var svakere enn det analytikerne hadde ventet, ifølge estimater fra Bloomberg.

I fjerde kvartal hadde Tidewater inntekter på 345 millioner dollar, og et brutto driftsresultat (EBITDA) justert for engangseffekter på 138 millioner. På bunnlinjen lå det igjen 37 millioner dollar. Tidewater-flåten oppnådde en gjennomsnittlig dagrate på 22.236 dollar, noe som er på linje med kvartalet før, men opp mer enn 4.000 dollar gjennom året.

– Fjerde kvartal kom inn litt bedre enn ventet, og inntektene på 345 millioner dollar var drevet av en oppgang i utnyttelsen og en bruttomargin som brøt 50 prosent-nivået for første gang på nesten 16 år, sier Kneen.

Analytikerne hadde imidlertid ventet mer. Aksjen falt 2,8 prosent i etterbørshandelen i New York torsdag.

Bedring utover i året

Tidewater-sjefen venter at etterspørselsforholdene i offshoremarkedet vil bedre seg mot slutten av 2025. Omsetning, bruttomargin og fri kontantstrøm vil være på nivå med, eller litt bedre, i år enn i 2024, anslår han..

Videre er Kneen optimistisk med tanke på samtalene han har hatt med kundene når det gjelder deres langsiktige planer for fortsatt vekst i offshoreaktiviteten. Samtidig bygges det få skip, og ingen blir levert i 2025.

– Vi er sikre på at de grunnleggende kreftene for tilbud og etterspørsel som har drevet de finansielle resultatene våre de seneste årene fortsatt er intakte, sier han i kvartalsrapporten.

Tidewater hadde en fri kontantstrøm på 331 millioner dollar i 2024. Offshorerederiet brukte 103 millioner dollar på å nedbetale gjeld, og kjøpte tilbake aksjer for 119 millioner. Styret har nå innført et nytt tilbakekjøpsprogram på inntil 90 millioner dollar.