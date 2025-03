– Aktiviteten innen marin seismikkinnsamling var dempet mot slutten av året, noe som førte til at markedet for 2024 ble svakere enn forventet. Dette gjenspeiles også i resultatene for fjerde kvartal, sier Shearwater-sjef Irene Waage Basili i en pressemelding.

Seismikkselskapet Shearwater opplevde nedgang i både omsetning og resultater i fjerde kvartal i fjor, sammenlignet med tilsvarende kvartal året før. Ifølge kvartalsrapporten som ble publisert fredag, hadde selskapet inntekter på 104 millioner dollar og satt igjen med et resultat før skatt på minus 37 millioner.

Tempoet i kontraktstildelingene, med tre nye OBN- og seks nye streamerkontrakter, er ifølge Shearwater-sjefen likevel oppmuntrende og ga god visibilitet inn i første kvartal.

Hun er derimot forsiktig med å spå den videre utviklingen.

– Flere kontrakter som ble utsatt i 2024, går videre, noe som øker den underliggende etterspørselen i markedet. Selv om dette er positive tegn, er utsiktene våre fortsatt påvirket av forsiktighet og kapitaldisiplin blant kundene. Vi kan derfor ikke anta at aktivitetsøkningen i begynnelsen av 2025 vil fortsette, sier konsernsjefen.

– Når det er sagt, er vi godt posisjonert til å dra nytte av et strammere marked, som en bransjekonsolidator med ledig svingkapasitet og teknologiledelse.

Waage Basili mener at oppgangen i antall anbud og kontrakter gir stort rom for bransjedisiplin for å sikre levedyktige rater på lang sikt, bedre flåteutnyttelse og gode resultater.

Intet nytt om børs

Ved utgangen av fjerde kvartal hadde Shearwater en ordrebok på 337 millioner dollar, ned fra 585 millioner dollar et år tidligere.

To av selskapets skip avsluttet sine nodeoppdrag i India i kvartalet, og begge ble flyttet til Vest-Afrika hvor de skal gjennomføre flere prosjekter.

Ved årsskiftet mobiliserte Shearwater til sin andre sesong med multiklientinnsamling i Pelotas-bassenget i Brasil, «for å imøtekomme viktige kunders interesser etter den vellykkede 2024-sesongen, og dermed styrke posisjonen vår ytterligere innenfor multiklientsegmentet», opplyser selskapet.

Shearwater har et obligasjonslån notert på Euronext Oslo Børs, og har, sammen med hovedeieren Rasmussengruppen, uttrykt et ønske om også å børsnotere aksjen. I kvartalsrapporten er det lite nytt rundt dette.

I desember sa Shearwater-sjefen følgende til Finansavisen:

– Det sier seg selv at i dagens marked ligger ikke en børsnotering rett rundt hjørnet. Vi vil imidlertid holde selskapet klart til en børsnotering, for når det først beveger seg, så beveger det seg raskt.

I desember festet også Rasmussengruppen grepet om Shearwater og kjøpte nesten alle aksjene til nest største aksjonær, SLB (Schlumberger). Rasmussengruppen eier nå nesten 90 prosent av Shearwater.