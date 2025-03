Torsdag presenterte Subsea 7 sine kvartalstall, noe som endte med et marginalt kursfall på 0,2 prosent. Nå er SEB og Danske Bank ute med oppdateringer på aksjen. Førstnevnte meglerhus jekker opp kursmålet fra 245 til 260 kroner mens sistnevnte kutter kursmålet fra 230 til 218 kroner. Begge anbefaler kjøp.

SEB-analytiker Kim André Uggedal mener Subsea 7 leverte et sterkt fjerde kvartal, med et EBITDA-resultat og en kontantstrøm som var over forventningene. Han mener ordrereserven på 11,2 milliarder dollar gir god visibilitet gjennom 2026.

Analytikeren beskriver den foreslåtte fusjonen med Saipem, som har blitt møtt med blandede reaksjoner, som industrielt fornuftig, ettersom Subsea 7 får tilgang til nye fartøy og unngår en ny investeringssyklus.

«Vi gjør kun små justeringer i våre estimater etter den sterke rapporten for fjerde kvartal, ettersom investorer fortsatt er bekymret for den foreslåtte fusjonen med Saipem. Til tross for enkelte bekymringer rundt Saipems svake gjennomføringshistorikk, mener vi at dette er en god match som tilfører verdi gjennom betydelig synergieffekt», skriver Uggedal i analysen.

Analysefakta Aksje: Subsea 7

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 260 (245)

Danske Bank-analytiker Jørgen Andreas Lande forventer fortsatt gode markedsforhold for subsea-segmentet i tiden fremover, og bemerker at Subsea 7 opprettholder sitt marginforbedringsmål for 2026.

Selv om han beskriver aksjen som attraktiv, velger han å nedjustere estimtatene for 2025-2026 som følge av høyere avskrivninger og økte leieforpliktelser. Forventet resultat pr. aksje senkes med 12 prosent i 2025 og ni prosent i 2026.

Analysefakta Aksje: Subsea 7

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 218 (230)

Danske Bank hever utbytteestimatene for 2025 og 2026 til henholdsvis 350 og 300 millioner dollar, noe som tilsvarer en utbytteavkastning på henholdsvis syv og seks prosent.

Fredag omsettes aksjen for 175,80 kroner, ned 1,5 prosent.