I forrige uke ble det kjent at Ventura Offshores boreskip «DS Carolina» hadde vært suspendert av brasilianske myndigheter og uten arbeid siden starten av januar. Aksjen falt 4,6 prosent på Oslo Børs da suspensjonen ble børsmeldt tirsdag – to timer etter at nyheten ble slått opp av Bloomberg.

Mandag skriver selskapet i en børsmelding at ANP, det regulatoriske myndighetsorganet for olje, naturgass og biodrivstoff i Brasil, godkjente gjenopptakelsen av driften fra fredag 28. februar klokken 18.40 brasiliansk tid.

«DS Carolina» ventes å være tilbake på sin tidligere operative status mellom mandag 3. og tirsdag 4. mars, noe som vil bety at boreskipet vil begynne å opptjene fulle rater.

God dialog

Selskapet er ifølge meldingen «i pågående samtaler med kunden om den finansielle effekten av suspensjonen, og vil komme med en oppdatering i rett tid.»

«DS Carolina» er på en kontrakt med Petrobras som løper ut i andre kvartal 2026. Ventura Offshore var ifølge børsmeldingen forrige tirsdag «i god dialog» med kunden, og forventet at suspensjonen ville opphøre om kort tid med begrenset finansiell effekt.

– Jeg tror det er en overreaksjon i aksjen. Selskapet forventer at riggen er raskt tilbake i arbeid, sa analytiker Sebastian Grindheim i Arctic Securities til Finansavisen i forrige uke.

Dobbel rate

«DS Carolina» var ifølge Bloomberg ett av flere boreskip forhindret i å utføre jobber for store oljeselskaper i Brasil de seneste månedene. Ifølge Ventura Offshore-ledelsen ble suspensjonen iverksatt fordi ANP mente at visse sikkerhetsrutiner i industrien burde forbedres.

I desember annonserte selskapet en ny, langsiktig kontrakt med Petrobras for «DS Carolina», og som løftet ordrereserven med 363 millioner dollar. Kontrakten betyr nær doblet dagrate for boreskipet sammenlignet med Petrobras-kontrakten det er på i dag. Oppstart er i løpet av 2026.

Største eier i Ventura Offshore er Christen Sveaas, mens kjente investorer som Arne Fredly, Fredrik Halvorsen og Harald Moræus-Hanssen også er å finne på aksjonærlisten.