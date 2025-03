Nammo, en av Europas ledende ammunisjonsprodusenter, uttrykker bekymring over manglende strømkapasitet som truer deres produksjon, skriver Dagens Næringsliv.

– Det ser fortsatt ut til at staten mener kattevideoer er viktigere enn ammunisjon til Ukraina og vårt eget forsvar, sier adm. direktør Morten Brandtzæg i Nammo.

Departementet må på banen

I Hamar-regionen, hvor Nammo holder til, har Tiktok fått godkjent planer for 150 megawatt, mens det totale forbruket i regionen er 800 megawatt. Dette har ført til at Nammo må vente 5–10 år på nødvendig strømkapasitet, noe som ifølge Brandtzæg betyr at «lagring av kattevideoer blokkerer for at vår industri kan få mer strøm,» skriver DN.

Brandtzæg mener politikerne må prioritere tildelingen av strøm til kritiske kapasiteter som våpenproduksjon og sykehus.

– Når ikke Elvia kan gjøre det, må NVE eller Energidepartementet på banen og sikre at sentrale samfunnsoppdrag får nok kraft, sier han til DN.

Nammo har planer om å doble omsetningen innen 2030, og opprettet 250 nye stillinger i fjor. Men selskapet trenger mer strøm, 10,5 megawatt, innen fem år for å kunne møte opprustningsbehovet.

Setter ned arbeidsgruppe

Energiminister Terje Aasland erkjenner utfordringen med sprengt nettkapasitet i store deler av landet, inkludert Mjøsregionen. Han påpeker at regjeringen jobber med raskere prosesser for å bygge nett og har innført modenhetskriterier for bedre prioritering.

– En stor bedrift som Nammo er godt rustet til å vise at prosjektet er modent, sier Aasland til DN.

En arbeidsgruppe bestående av Energidepartementet, Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet utreder nå hvordan kritisk infrastruktur skal prioriteres når det gjelder nettilknytning.

– Vi vil komme tilbake til hvordan dette eventuelt skal gjøres når utredningen er ferdigstilt, sier Aasland.

Ifølge DN vil ikke Nammo kunne holde investeringstakten som både Ukraina og Europa er avhengige av hvis ikke selskapet får tilgang til strømmen de har søkt om.