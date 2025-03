– Fjerde kvartal avsluttet et år preget av betydelige og uventede utfordringer, med blant annet riggsuspensjoner i Saudi-Arabia og en forsinket oppstart i Norge, sier Shelf Drilling-sjef Greg O’Brien i selskapets rapport for fjerde kvartal.



Etter at Saudi-Arabia senket sine oljeproduksjonsmål i fjor, valgte det statlige oljeselskapet Saudi Aramco å suspendere en rekke borerigger fra sine kontrakter. Shelf Drilling har fått suspendert til sammen syv rigger. Også Borr Drilling har fått suspendert rigger i landet.

O’Brien er tilfreds med at de har klart å omdisponere rigger og sikre nye jobber. To av de suspenderte riggene i Saudi-Arabia ble raskt flyttet til Nigeria og gikk inn på nye langtidskontrakter, mens ytterligere to rigger nå mobiliseres til Vest-Afrika.

Nylig inngikk Shelf Drilling en strategisk allianse med Arabian Drilling, og konsernsjefen tror dette vil skape ytterligere muligheter for Shelf Drilings riggflåte.

Høyere guiding

Ifølge kvartalsrapporten som selskapet la frem mandag morgen, fikk Shelf Drilling inntekter på 972 millioner dollar og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 351 millioner i 2024. På forhånd hadde selskapet guidet en ebitda på 320–345 millioner dollar.

Forventningene for 2025 er høyere. Selskapet ser for seg en ebitda på 330-380 millioner dollar. Av dette ventes nordsjøriggene, som ligger i datterselskapet Shelf Drilling North Sea, å bidra med mellom 85 og 100 millioner dollar. Dette er på linje med konsensus, som venter en ebitda på 350 millioner dollar i år.

– Selv om vi på kort sikt fortsatt ser et press på dagratene som følge av flere runder med riggsuspensjoner i Saudi-Arabia fjor, har vi fortsatt stor tro på de langsiktige utsiktene for tilbud og etterspørsel etter jack-up-er, sier O’Brien i rapporten.

Han mener det er «et konstruktivt bakteppe» for olje og gass.

Omsetningen ventes å være høyere i andre halvår enn i første, som følge av at riggene som mobiliseres til Vest-Afrika da skal være i arbeid.

I fjerde kvartal isolert sett fikk Shelf Drilling inntekter på 229 millioner dollar og en ebitda på 85 millioner, noe som er ned i forhold til tredje kvartal, men bedre enn ventet.

Ved utgangen av kvartalet hadde riggselskapet en kontantbeholdning på 152 millioner dollar.