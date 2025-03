Legger til rette for Sveaas-fusjon

Det har lenge vært spekulert i en sammenslåing mellom Oslo Børs-noterte Sea1 Offshore og Viking Supply Ships i og med at Christen Sveaas har kontrollerende eierandeler i begge.

Nå har selskapene inngått en avtale som kan gjøre dette enda lettere.

Avtalen går ut på at de to deler inntekter for fem ankerhåndteringsskip (AHTS) som eies av Sea1 Offshore og seks AHTS-er som eies av Viking Supply Ships. Fra før drifter Sea1 Offshore skipene til Viking Supply Ships.

Avtalen bør «forenkle en fremtidig fusjon mellom selskapene ytterligere», skriver Pareto Securities i en oppdatering.

Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på Sea1 Offshore, og et kursmål på 30 kroner.

Mandag morgen er aksjen svakt ned til 21,70 kroner.

Christen Sveaas har vært mangeårig eier av Viking Supply Ships, og kontrollerer nå over 80 prosent av aksjene i selskapet. Han har også kontroll i Sea1 Offshore, etter at Kristian Siem forsvant ut av rederiet i fjor og fikk med seg ni skip.

De seneste to ukene har både Sea1 Offshore og Viking Supply Ships lagt frem sine rapporter for fjerde kvartal. Med en redusert flåte falt både omsetning og resultater i Sea1 Offshore sammenlignet med samme periode året før. Omsetningen endte på 68 millioner dollar. Samtidig hadde Viking Supply Ships driftsinntekter på 94 svenske kroner i fjerde kvartal.

Tidligere i januar besluttet Sea1 Offshore å betale et ekstraordinært utbytte på 7 kroner pr. aksje til sine aksjonærer.