OPEC+: Øker oljeproduksjonen fra april

OPEC+ har besluttet å gjenoppta den midlertidige reduksjonen i oljeproduksjon som har pågått i over to år, samtidig som president Donald Trump har presset de til å gjøre det, skriver Bloomberg.

I april vil kartellet, ledet av Saudi-Arabia og Russland, øke produksjonen med 138.000 fat per dag, ifølge delegater. Dette markerer starten på en gradvis opptrapping som skal gjenopprette 2,2 millioner fat per dag innen 2026.

Mange analytikere hadde forventet at OPEC+ nok en gang ville utsette produksjonsøkningen, etter å ha utsatt den tre ganger tidligere. For Saudi-Arabia og flere andre medlemmer er dagens oljepriser for lave til å dekke offentlige utgifter, samtidig som verdensmarkedet ventes å få et oljetilbud i overskudd senere i år.

– Optikken rundt en gjeninnføring av oljeproduksjon, selv i små mengder, vil bli sett på som prisnegativt, sier Harry Tchilinguirian, leder for oljeanalyse i Onyx Commodities Ltd., ifølge Bloomberg.

Avgjørelsen kan også være et tegn på Trumps innflytelse, etter at han nylig ba OPEC senke oljeprisene. Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman har samtidig lovet å investere 600 milliarder dollar i USA for å styrke båndene til Washington.

Ifølge Det internasjonale energibyrået i Paris forventes et globalt oljetilbud i overskudd på 450.000 fat per dag i 2024, selv uten ytterligere produksjonsøkninger fra OPEC+.