Etter børsens stengetid mandag ble det klart at S.D. Standard ETC, hvor Øystein Stray Spetalen eier nærmere en tredjedel, selger seg ut av Dolphin Drilling.

Kursen ble satt til 1,10 krone pr. aksje – godt over 60 prosent under siste sluttkurs. Det innebærer at det Spetalen-dominerte selskapet har solgt sine 49,8 millioner aksjer, tilsvarende 17,1 prosent, for 55 millioner kroner.

I en børsmelding tirsdag morgen fremgår det at fond kontrollert av Svelland Capital Trading har kjøpt 30 millioner aksjer og Bertel O. Steens BO Steen Shipping har kjøpt 15 millioner aksjer. Etter kjøpet vil de eie henholdsvis 34 og 10 prosent av selskapet.

Opprinnelig skulle også Strategic Value Partners (SVP) selge 10,2 millioner aksjer i Dolphin Drilling, men de valgte å ikke selge likevel. SVP blir dermed sittende med en eierandel på rundt 24 prosent.

Dolphin Drilling-aksjen endte på 3,00 kroner mandag. Tirsdag formiddag faller aksjen 55,5 prosent til 1,34 kroner. Det priser egenkapitalen i selskapet til 390 millioner kroner.



Dolphin Drilling har en låneavtale på 65 milllioner dollar, eller 728 millioner kroner i målt i dagens kurs, med Maritime Asset Partners. En av lånebetingelsene er at selskapets markedsvserdi ikke skal falle under 600 millioner kroner med kvartalsvise tester, og den neste er 31. mars 2025. Selskapet vil sammen med långivern vurdere situasjonen ved neste test av vilkårene.

Det opplyses samtidig at Dolphin Drilling vil sette sammen en gruppe som skal vurdere styrestrukturen og den fremtidige strategien.

Arctic Securities og DNB Markets har vært tilretteleggere for aksjesalget.

S.D. Standard ETC er representert i styret i Dolphin Drilling ved Martin Nes, som dessuten er styreleder. Spetalen er største aksjonær i S.D. Standard ETC med 29,7 prosent. Arne Fredlys Apollo Asset har 17,4 prosent, og Espen Westerens Titan Venture har 5,8 prosent.