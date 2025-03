Statkraft melder om et underliggende driftsresultat (EBIT) på 26,5 milliarder kroner for helåret 2024, ned fra 41,4 milliarder kroner i samme periode året før. Norden leverte 24 milliarder kroner i underliggende EBIT, og var dermed den suverent sterkeste bidragsyteren til 2024-inntjeningen.

Underliggende netto driftsinntekter gikk fra 65,3 til 53,7 milliarder kroner.

Les også Statens kraftinntekter halvert Samtidig som at strømprisene holder seg på et historisk høyt nivå, stuper statens kraftinntekter.

Vesentlig lavere priser

Finanspostene belastet regnskapet med 5,5 milliarder kroner, hvorav 4,6 milliarder kroner fra effekten av en svakere krone. Styret har foreslått et 2024-utbytte på 8,8 milliarder kroner etter at bunnlinjen stupte fra 26,1 milliarder i 2023 til 7,0 milliarder kroner i fjor. 2023-utbyttet var 13 milliarder kroner.

Statkrafts totale kraftproduksjon steg 7 prosent fra 61,9 TWh i 2023 til 66,3 TWh i 2024. Økningen kan i hovedsak knyttes til nye vindkraftanlegg i Brasil og Spania, og høyere produksjon fra tyske gasskraftverk. Vannkraftproduksjonen i Norden var 0,7 TWh lavere enn i 2023.

– Vi leverte et av våre sterkeste årsresultater, bare slått av årene med eksepsjonelt høye priser under energikrisen, sier Statkrafts konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal i en kommentar, og karakteriserer 2024 som et år med solid drift, rekordsterk energidisponering og fortsatt gode resultater fra markedsaktivitetene.