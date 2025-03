Nytt gassfunn i Norskehavet

Funnet er gjort i letebrønnen Mistral Sør i Halten-området i den sørlige delen av Norskehavet, skriver Equinor i en pressemelding.

Det vil vurderes tilknytning til eksisterende infrastruktur eller utbygging sammen med andre funn i området. Funnet ble gjort noen få mil nord for Linnorm, det største gassfunnet som ikke er bygget ut på norsk sokkel.

– Norsk gass er etterspurt og avgjørende for europeisk energisikkerhet, derfor er det viktig at vi leter og gjør nye funn for å opprettholde høye leveranser. Dette funnet er gjort i et område som har utbygd gassinfrastruktur og som vi jobber med å videreutvikle. Vi leter aktivt i området og har gjort flere funn her de siste årene, sier Grete B. Haaland, direktør for utforskning og produksjon Nord i Equinor.

Mistral Sør-brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4024 meter under havnivå.