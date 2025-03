Morgan Stanley har vært i Oslo og snakket med Subsea 7 om fusjonen, etter å ha besøkt Saipem i Milano forrige uke.

Grunnen til sammenslåingen er å møte økende etterspørsel etter mer komplekse, integrerte og fleksible tjenester i markedet, mener Morgan Stanley-analytiker Guilherme Levy.

Ifølge analytikeren er den industrielle rasjonale bak avtalen helt tydelig: Det bygges ikke nye offshore E&C-fartøyer, noe som skaper en flaskehals i bransjen. For å levere økt arbeidsmengde må den eksisterende flåten optimaliseres gjennom fusjoner og oppkjøp.

«Hvis det ikke finnes nye fartøyer, er den beste måten å håndtere økt etterspørsel på å bli mer effektive og optimalisere flåten gjennom M&A,» skriver analytikeren.

Les også – Investorene liker ikke å blande «fish and chips» med spaghetti Et sterkt fjerde kvartal, sier analytikerne om Subsea 7. Den foreslåtte Saipem-fusjonen holder imidlertid aksjekursen nede.

Bekreftet potensialet

Både Subsea 7 og Saipem har analysert de potensielle synergiene, som inkluderer sammenslåing av arbeidsstyrkene, besparelser på anbudskostnader og optimalisering av fartøysplaner. De forventer også fordeler innen anskaffelser på tvers av offshore- og onshore-virksomheten.

«Hvert selskap har beregnet synergipotensialet separat, og tallene var svært like, noe som bekrefter potensialet i avtalen,» skriver Levy.

Selv om noen investorer er bekymret for kulturelle forskjeller, mener ledelsen at integreringen av Saipem ikke vil by på store utfordringer.

Les også Øker utbyttet kraftig Subsea 7 leverte et sterkt fjerde kvartal, og er i rute til ytterligere marginøkninger. Utbyttet for 2025 høynes med hele 40 prosent fra i fjor.

Skjønner ikke kursfallet

Morgan Stanley fremhever også at Subsea 7 har gjennomført grundige due diligence-prosesser på Saipems prosjekter. I offshore E&C har Subsea 7 allerede god innsikt i prosjektene, siden selskapet selv har deltatt i anbudsrunder.

«Ingen av partene har insentiver til å holde tilbake informasjon under due diligence-prosessen, siden det verste utfallet ville vært at den andre parten trekker seg fra avtalen,» heter det fra Morgan Stanley.

Til tross for strategiske fordeler har Subsea 7s aksjekurs reagert negativt på fusjonsnyheten, noe Morgan Stanley stiller seg undrende til. Banken opprettholder en positiv anbefaling for både Subsea 7 og Saipem, med et kursmål på 240 norske kroner for Subsea 7.