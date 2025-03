Petrobras er selskapets desidert største kunde. Så sent som i slutten av september i fjor meldte for eksempel Constellation om to nye kontrakter med det brasilianske oljeselskapet for to av riggene. Disse kontraktene har en varighet på to et halvt år og en verdi på 1 milliard dollar.

Totalt har hele flåten en samlet ordrebok på rundt 2,1 milliarder dollar, med 100 prosent kontraktsdekning i år og 77 prosent neste år.

– Neste år venter vi at EBITDA vokser betydelig, sier Ribeiro.

– Vi vi har ingen ambisjoner om å bygge rigger eller kjøpe enheter. Vi vokser organisk i form av partnerskap, og har infrastruktur og kvalifisert personell til å støtte en større operasjon i Brasil. Vi kan lett vokse til 12 rigger uten betydelige investeringer i infrastruktur.

Han viser til at selskapet de neste to og et halvt årene, i tillegg til egen flåte, skal drifte riggen «Tidal Action», tidligere «West Libra», som eies av verftsgruppen Hanwha.

– Dette gir økt kontantstrømgenerering uten at vi trenger å investere, og er noe vi kan gjøre mer av, forteller brasilianeren.

Constellation har ikke lagt frem regnskapstall for fjerde kvartal ennå, men i tredje kvartal hadde det inntekter på 135 millioner dollar og et driftsresultat på 14,4 millioner. Da tredjekvartalsrapporten ble lagt frem, ga selskapet også guiding for 2024 som helhet, der det venter inntekter på 550–570 millioner dollar og en justert EBITDA på 185–195 millioner.

Gjeld og utbytte

I den omfattende refinansieringen som Constellation sluttførte i desember, skjøt investorer inn 75 millioner dollar i egenkapital, lån ble omgjort til aksjer eller tilbakebetalt, og det ble hentet 650 millioner dollar i et nytt, sikret obligasjonslån. Dette bidro til å redusere gjelden med 300 millioner dollar.



Ifølge konsernsjefen ble obligsjonslånet tre ganger overtegnet.

Selskapet har nå en ekstern gjeld tilsvarende det nye obligasjonslånet, samt rundt 140 millioner dollar i kontanter på proforma-basis. Det sikter på å nå en nettogjeld i forhold til EBITDA på under 3.

Constellation har foreløpig ikke etablert noen utbyttepolitikk, men har tidligere uttalt at det har «forpliktet seg til en kapitalallokering og et finanspolitisk rammeverk som prioriterer nedbetaling av gjeld, et betydelig utbyttepotensial og disiplinert uorganisk vekst». Å redusere gjelden er førsteprioritet.

– Med en sterk kontraktsreserve og kontantstrømgenerering, er vi godt posisjonert for å fortsatt redusere gjelden. Vi ser også viktigheten av å returnere verdier til aksjonærene, sier Ribeiro.