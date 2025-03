BP-sjef Murray Auchincloss fikk en saftig lønnsreduksjon i 2024 etter at oljegiganten ikke nådde sine mål for overskudd, drift og sikkerhet, ifølge selskapets årsrapport, skriver Financial Times.

Auchincloss' totale kompensasjon endte på 5,36 millioner pund – 75 millioner kroner – i 2024, ned 30 prosent fra året før.

Selv om grunnlønnen økte fra 1,02 til 1,45 millioner pund, falt aksjebonusene kraftig fra 4,36 til 2,75 millioner pund, da han kun kvalifiserte seg for litt over en femtedel av det maksimale antallet aksjer.

BP-styreleder og tidligere Statoil-sjef Helge Lund fikk en lønnsøkning på 4,4 prosent til 845.000 pund, mens hans totale lønnspakke forble på omtrent 882.000 pund – 12,34 millioner kroner.

Skroter fornybar i bonusberegningene

BP har nylig skrotet sin fem år gamle strategi om å bli en ledende aktør innen grønn energi. Auchincloss har i stedet lovet å fokusere på olje og gass samt selge eiendeler for 20 milliarder dollar de neste to årene.

Som en del av den nye strategien har BP besluttet å fjerne mål knyttet til fornybar energi fra bonusberegningene for inneværende år.

Ifølge Financial Times har BP forpliktet seg til å kutte investeringene i fornybar energi med 70 prosent i tråd med sin nye strategi.